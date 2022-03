'Premijer ima podršku SDSS-a za rekonstrukciju Vlade, kao i Milošević u svemu što prolazi'

SDSS je dao podršku za rekonstrukciju Vlade. Što se tiče potpredsjednika Borisa Miloševića, on ima našu punu podršku u svemu što prolazi jer smatramo da je radio ono što je spada u njegov zastupnički mandat, a što se tiče obuhvata rekonstrukcije, o tome zadnju riječ ima predsjednik Vlade, poručuje predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirajući i službenu najavu premijera Andreja Plenkovića o rekonstrukciji Vlade.

Iako premijer još ne želi otkriti tko odlazi, a tko dolazi, rekonstrukcija će zasigurno obuhvatiti i SDSS-ovog potpredsjednika Vlade Miloševića, koji je postao teret Vladi jer je pod istragom USKOK-a zbog toga što je kao saborski zastupnik sastavio popis određenih tvrtki da im se dodjele bespovratna sredstva i dostavio ga Ministarstvu gospodarstva. Naposljetku su upravo te tvrtke sredstva i dobila bez natječaja.

Na pitanje hoće li SDSS raditi problem obuhvati li rekonstrukcija i Miloševića, Pupovac ističe da je rekonstrukcija Vlade zajednički svih koalicijskih partnera i Vlade u cjelini. Poručio je i da mu nije žao što umjesto Miloševića nije prvo predložio Snježanu Vasiljević, koja se sada spominje kao Miloševićeva zamjena, upitavši je li Milošević do ovoga slučaja radio bilo što zbog čega bi njemu ili nekome drugome bilo žao.

- Zbog čega takva presumpcija, sačekajte ishod cijelog procesa. SDSS-u je, kao i drugim članovima vladajuće koalicije, u interesu rekonstrukcija Vlade i svatko će doprinijeti na svoj način, a budući da je potpredsjednik Milošević stavio premijeru svoj mandat na raspolaganje, što bi SDSS još trebao reći - poručuje.

Dođe li do toga da Milošević napusti Vladu, Pupovac ističe kako će o njegovu povratku u Sabor odlučiti on sam i stranka.

- Na nama je da održimo stabilnost ove koalicije bez obzira na to što to za nas i potpredsjednika Miloševića znači. Boris Milošević je častan čovjek i on će to i dokazati - rekao je.

