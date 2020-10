Premijer: Istražna povjerenstva politički su instrument oporbe

<p>Predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković </strong>izjavio je u srijedu kako je osnivanje saborskog istražnog povjerenstva politički instrument oporbe za ostvarivanje<strong> </strong>ambicija i prikazivanje HDZ-a i Vlade kao obilježenih korupcijom do lokalnih izbora.</p><p>Politički govoreći, rekao je Plenković na konferenciji za novinare, ne mogu se načuditi inicijativi oporbe za istražnim povjerenstvom, na ovaj način u situaciji kada policija i DORH ostvaruju rezultate za sumnje u koruptivna djela i za krug ljudi koji su u političkim strukturama.</p><p>"Stvarati politički instrument, jer povjerenstva to jesu, ne bi li svoje političke ambicije ponovno ostvarivali nakon izbora, prikazivali vladu i HDZ kao nekog obilježenog korupcijom do lokalnih izbora, ja to čitam kao političku inicijativu, politički instrument za sljedećih šest mjeseci i to jest tako, nema dilema", rekao je Plenković. Dodao je kako to mišljenje dijele svi članovi parlamentarne većine.</p><p>Naglasio je kako tijela istrage rade svoj posao neovisno.</p><p>"Otkako je krenula ova zadnja istraga čuli smo izjave da bi premijer trebao biti obavještavan o nekim sumnjama za kaznena djela, i da bi onda valjda temeljem svoje diskrecije trebao znati tko s kim ruča i večera u lockdownu ili van njega. Tu mislim na predsjednika republike", kazao je premijer. </p><p>Ocijenio je da je to izvitoperen način gledanja na rad institucija i politike pa i u cijelosti suprotan onome što radi aša vlada. To je obrazac koji je protuzakonit, da budem jasan, dodoa je.</p><p>Plenković smatra da je osnivanje istražnog povjerenstva bez precizne teme zlorabljenje instituta.</p><p>"U zadnjih par dana imamo famu da je ugrožena nacionalna sigurnost zbog Janafa. U kojem to elementu, tko je to elaborirao, što je ugroženo? Odbacujem takve teze, odbacujem i teze da je netko nekoga trebao upozoravati. Možda su neki drugi, konkretno predsjednik Republike dok je sjedio ovdje kao predsjednik Vlade", kazao je Plenković.</p><p>Dodao je kako svaki dužnosnik mora biti svjestan da je odgovoran za to što i gdje radi te kako to nije odgovornost predsjednika Vlade.</p><p>"Korupcija mora imati ime i prezime, osobe a, b, c ili d i ta osoba za to mora odgovarati. Članstvo u političkoj stranci ga tu neće spasiti", rekao je Plenković.</p><p>Kazao je da je Peđa Grbin, kad je izabran za predsjednika SDP-a, otišao u Veliku Goricu (čiji je HDZ-ov gradonačelnik umiješan u aferu Janaf), a mogao je u Novu Gradišku (čiji je SDP-ov gradonačelnik također umiješan u tu aferu). </p><p>"Mogao je u Gradišku, ali on je otišao u Goricu. Zašto to govorim, jer imate primjer USKOK-a, DORH-a, policije, koji rade slobodno. Dobiju informaciju, istražuju, pokrenu postupak, i što onda imamo? Neki spektakl, ispitivanja tko je što znao, tko je kada znao, imate neka pitanja koja direktno postavlja predsjednik Republike", pojasnio je premijer.</p><p>Ustvrdio je da će on odgovarati za "ono što mi radimo, i što je naša odgovornost, za politiku Vlade".</p><p>"Hoće li netko biti osuđen ili ne, o tome odlučuje sud. Tu nema kolektivne odgovornosti stranaka", dodao je.</p><p>Naglasio je kako žele krenuti u fazu raščišćavanja, koju će voditi tako da će izgraditi povjerenje građana u institucije, maknuti besperspektivnost, nihilizam, podcjenjivanje institucija te apriorno diskvalificiranje pojedinih aktera.</p><p>Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u srijedu je ocijenila da izjave političara štete percepciji neovisnosti i samostalnosti DORH-a.</p><p>Novinari su premijera pitali je li zadovoljan njenom izjavom, s obzirom da ju je i pozivao na taj potez.</p><p>"Ja je nisam pozivao, ja sam samo kazao da bi djelovalo blagotvorno za raspravu koja je trajala tjednima. Zato mi se činilo bitnim da upravo Državno odvjetništvo, pa i glavna državna odvjetnica kaže nekoliko riječi o tome što, kako i na koji način rade. Ja mislim da je to dobro", zaključio je Plenković.</p>