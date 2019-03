Premijer Justin Trudeau se brani u aferi SNC-Lavalin

Kanadski premijer Justin Trudeau branio je u četvrtak pristup svoje vlade političkoj krizi koja bi mogla srezati njegove nade u reizbor u listopadu, priznajući ipak da su počinjene određene pogreške.

Trudeauova liberalna vlada brani se već mjesec dana od optužbi bivše ministrice pravosuđa Jody Wilson-Raybould da su dužnosnici prošle godine na nju vršili pritisak da pomogne građevinskoj tvrtki SNC-Lavalin Group Inc da izbjegne kazneni postupak.

"Mogu ponoviti i umiriti Kanađane da nije došlo do raspada našeg sustava, naše vladavine prava, integriteta naših institucija", rekao je novinarima.

Kriza je do sada dovela do ostavke dvoje visokih liberalnih ministara i Trudeauova najbližeg političkog savjetnika, Geralda Buttsa.

Ankete pokazuju da liberali zaostaju za oporbenim konzervativcima pred izbore u listopadu.

Butts je, svjedočeći u srijedu pred Odborom za pravosuđe donjeg doma parlamenta, zanijekao da je prekršio zakon zatraživši od Wilson-Raybould da razmotri da SNC-Lavalinu ponudi nagodbu kako bi izbjegao suđenje zbog podmićivanja libijskih dužnosnika.

"Nikada nije bilo nikakvog neprimjerenog pritiska", rekao je premijer, na prvoj novinskoj konferenciji posvećenoj isključivo toj aferi.

"Kada se osvrnemo na proteklih nekoliko tjedana, ima puno lekcija koje treba naučiti i puno toga što želimo da smo učinili drugačije", rekao je.

SNC-Lavalin, koji u Kanadi zapošljava 9000 ljudi, želio je dogovorom s tužiteljstvom izbjeći novčanu kaznu. Ministrica je imala ovlast odbaciti odluku da se ide na suđenje, no nije tako odlučila.

U svojem iskazu u parlamentu prošli tjedan kazala je da su dužnosnici na nju vršili pritisak kako bi se zaštitila radna mjesta iako je jasno dala do znanja da je ona svoju odluku donijela.

"Smatrali smo da je još bila otvorena za to da sasluša drugačije argumente, drugačije pristupe tome kakva bi njezina odluka mogla biti. No kako sada čujemo u njezinu iskazu, to nije bilo tako", rekao je Trudeau.

Dodao je da su se odnosi između njegova ureda i ministrice mjesecima pogoršavali.

"Nisam bio svjestan te erozije povjerenja. Kao premijer trebao sam biti", rekao je.