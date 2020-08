Premijer Libanona dao ostavku: 'Danas slijedimo želju naroda'

<p>Libanonski premijer <strong>Hassan Diab</strong> objavio je u ponedjeljak navečer ostavku vlade nakon "potresa" u zemlji koji je uzrokovala katastrofalna eksplozija u bejrutskoj luci s više od 200 mrtvih za što je kriva, kako je rekao, "endemska korupcija" u zemlji.</p><p>- Danas objavljujem ostavku vlade - rekao je Diab u televizijskom obraćanju Libanoncima.</p><p>On je osudio korupciju koja je, po njemu, dovela zemlju do "ovog potresa sa svim humanitarnim, socijalnim i ekonomskim posljedicama".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozije u Bejrutu </strong></p><p>Predsjednik <strong>Michel Aoun</strong> prihvatio je ostavku premijera, te od njega zatražio da ostane na čelu tehničke vlade dok se ne formira nova, objavila je televizija.</p><p>U eksploziji koja je 4. kolovoza pogodila libanonsku prijestolnicu poginulo je više od 220 ljudi, objavio je u ponedjeljak guverner grada Marwan Abboud, a prenosi BBC, dodavši da se 110 ljudi i dalje vode kao nestali. </p><p>Ozlijeđeno je više od 6000 stanovnika, a veliki dijelovi grada su uništeni. Domove je izgubilo više od 300 tisuća ljudi, a dužnosnici procjenjuju da ukupna šteta iznosi oko 15 milijardi dolara. </p><p>Libanon je i prije te katastrofe bio pogođen dubokom ekonomskom krizom, pogoršanom pandemijom koronavirusa. </p><p>U televizijskom obraćanju, premijer Diab rekao je da podupire pozive Libanonaca da odgovornima za "zločin" bude suđeno.</p><p>- Danas slijedimo želju naroda koji traži da odgovaraju oni koji su odgovorni za katastrofu - istaknuo je.</p><p>Diab je objavio ostavku vlade nakon sastanka kabineta na kojemu je više ministara reklo da želi odstupiti, rekli su izvori.</p><p>- Katastrofa koja je pogodila Libanonce u srce.. dogodila se zbog endemske korupcije u politici, administraciji i u državi - rekao je premijer.</p><p>- Otkrio sam da je institucionalizirana korupcija snažnija od države - dodao je Diab, sveučilišni profesor koji je vladu oformio u siječnju.</p><h2>Prosvjednicima vjerojatno neće biti dovoljna ostavka vlade</h2><p>Ostavka vlade vjerojatno neće zadovoljiti prosvjednike koji traže odlazak čitave političke klase.</p><p>Dio Libanonaca sumnja da je moguća promjena u toj državi kojoj od završetka građanskog rata dominiraju sektaške podjele. </p><p>- To neće funkcionirati, to su isti ljudi. Oni su mafija - naglašava <strong>Antoinette Baaklini</strong> čija je tvrtka također uništena u prošlotjednoj katastrofi. </p><p>- Čak i uz ostavku Hassana Diaba još 128 lopova sjedi u parlamentu - rekla je Layal, prosvjednica. </p><p>- Oni isto moraju dati ostavke, u suprotnom ostajemo u istom krugu.</p><p>Dok je Diab započinjao govor, prosvjednici su ponovno izašli na ulice libanonske prijestolnice, a neki od njih su bacali kamenje na pripadnike snaga sigurnosti koji čuvaju pristup zgradi parlamenta.</p><p>Policija je odgovorila suzavcem, a ti prosvjedi najveći su u Libanonu od listopada. </p><p>Diab je rekao u subotu da želi održati prijevremene parlamentarne izbore.</p><p>Vlada na odlasku formirana je u siječnju uz podršku moćne libanonske skupine Hezbollah, podržane od Irana.</p><h2>Eksplozija, kap koja je prelila čašu</h2><p>Eksplozija je za mnoge Libanonce bila kap koja je prelila čašu, uslijed kolapsa ekonomije, koronavirusa, raširene korupcije i lošeg upravljanja. </p><p>U nedjelju su ostavke dali ministrica informiranja i ministar okoliša, kao i nekoliko zastupnika, dok im se u ponedjeljak pridružio i ministar pravosuđa.</p><p>Ministar financija <strong>Ghazi Wazni</strong>, glavni pregovarač s MMF-om oko plana pomoći za izlazak iz financijske krize, također je najavio svoju ostavku, otkrio je njemu blizak izvor. </p><p>Libanonski predsjednik ranije je izjavio da je eksplozivni materijal godinama bio nesigurno smješten u bejrutskoj luci. Kasnije je dodao da će istraga pokazati je li uzrok eksplozije izvanjski ili je rezultat nemara ili nesreće. </p><p>Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je na virtualnom sastanku Ujedinjenih naroda u ponedjeljak poručio kako je važno da „vjerodostojna i transparentna istraga otkrije uzrok eksplozije“ i da netko odgovara za tu katastrofu pred libanonskim narodom. </p><p>Libanonci se u to vrijeme suočavaju s razornim posljedicama eksplozije koja je uništila cijele četvrti. </p><p>- Gospodarstvo je već bilo uništeno, a sada nemam načina zarađivati - kazao je <strong>Eli Abi Hanna</strong> kojemu su u eksploziji uništena kuća i automehaničarska radnja. </p><p>- Lakše je bilo zarađivati tijekom građanskog rata. Političari i ekonomska katastrofa sve su uništili - dodao je, referirajući se na sukob koji je trajao od 1975. do 1990. i koji je uništio velike dijelove Bejruta. </p>