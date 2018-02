'Premijer me pozvao u Vladu, on će i odlučiti hoću li otići'

Ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić izjavila je u četvrtak kako će premijer Andrej Plenković, koji ju je pozvao da bude dio Vlade, isto tako odlučiti ako to više ne bude želio.

- Vjerojatno sam ja ministrica čija se potpora najviše propituje. Premijer, kao što me pozvao da budem dio Vlade, on će isto tako, ako to ne bude želio - odlučiti za bilo koga od nas ministara - rekla je Murganić odgovarajući na pitanje ima li potporu premijera Plenkovića.

Također je novinarima rekla kako je bilo normalno i propitivanje u Saboru (o povjerenju).

- Takav stav i takav put treba znati svatko od nas tko se prihvati ovog posla bez ikakvih drugih očekivanja - dodala je.

Govoreći o demografskim mjerama, Murganić je rekla kako se tu radi o poreznim olakšicama, stambenim kreditima i ostalim mjerama koje su usmjerene prema potporama obitelji, kao što su izmjene zakonskih propisa i sl.

- To smo uvijek i predstavljali, međutim isto tako smo rekli da ćemo ih uvoditi postupno, uvijek u skladu s proračunskim mogućnostima, to su također mjere koje su predlagali i naši demografi. Nikada mi nije palo na pamet i nikome u Vladi da mi u ovakvim osjetljivim situacijama ne poslušamo struku. Tim više smo željeli da bude na čelu ove Uprave demograf - rekla je Murganić.

Komentirajući ostavku državnog tajnika Marina Strmote ministrica je rekla kako joj je žao da nije iskoristio priliku da svoje teoretsko znanje, koje je sigurno bogato, stavi u funkciju izvršne vlasti, a na dobrobit građana.