Premijer Andrej Plenković komentirao je i izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o tome kako članice trebaju razgovarati i promišljati i o uvođenju obaveznog cijepljenja naglasivši kako je stav Vlade u ovom trenutku da od toga ništa.

'Smatram da nije dobro nametati obavezu cijepljenja'

- Otkad imamo cjepivo, krajem svibnja, a početkom lipnja, tada sam kazao da svaka smrt koja se dogodi nekome tko nije cijepljen, je nažalost dio i osobne odgovornosti. Danas smo došli na 64,5 posto procijepljenog odraslog stanovništva. To je veliki napredak i značajan porast, ali i dalje nedovoljan. I dalje smatram da nije dobro nametati obvezu cijepljenja, međutim, ono što mi u ovom trenutku ne znamo i o čemu svi ozbiljno moramo trezveno i smireno promišljati je da ne znamo koliko će Covid trajati - rekao je dodavši kako nigdje ta ideja nije cirkulirala.

- Naš stav u ovom trenutku je takav da cijepljenje nije obvezno. Zato smo i rekli da postoje Covid potvrde i da građanima pružamo mogućnost izbora. Možete se cijepiti ili ako iz nekog zdravstvenog razloga ili nekog drugog svjetonazorskog to ne želite, možete se testirati i normalno raditi, biti u svim drugim društvenim tijekovima - rekao je.

Na pitanje da li bi to, ukoliko krenu razgovori na razini EU u tom smjeru, podržao, premijer je poručio kako to u ovom trenutku nije tema niti su oni interno razmatrali da bi cijepljenje uvodili kao obavezno.

- Osigurali smo kao odgovorna Vlada cjepivo, tumačimo ljudima zašto je to dobro i korisno, zašto ima manje smrtnosti kod onih zemalja koje su više građana procijepile - rekao je.

Poručio je da će država još neko vrijeme plaćati testiranja zaposlenicima državnih i javnih službi za Covid potvrde.

- Koristimo sve mehanizme koji su nam dostupni da potaknemo ljude na veći stupanj zdravstvene sigurnosti - rekao je.

'Ne znam tko je najavio ukidanje testova od 4. siječnja. Ništa od toga'

Na pitanje je li Vlada odustala ili još uvijek stoji pri najavi da bi se od 4. siječnja mogli ukinuti testovi, odnosno da bi Covid potvrde mogli imati samo oni koji su se cijepili ili preboljeli, premijer je poručio da on uopće ne zna odakle ta najava. Novinari su ga uputili da je to prije nekoliko tjedana rečeno na Stožeru, konkretno rekao je ministar Davor Božinović.

- Ne znam što su mislili s time, nema veze taj datum s ičim - rekao je.

Na pitanje znači li to da do daljnjeg Covid potvrde mogu dobiti i oni koji će imati negativan test, premijer je odgovorio potvrdno.

Ministra Vilija Beroša također su novinari pitali o najavi da će od 4. siječnja za Covid potvrdu biti potrebno se cijepiti ili preboljeti Covid, odnosno da testiranje više neće vrijediti na što je on istaknuo kako su to rekli tada u kontekstu velikog broja zaraženih u cijelom svijetu.

- Mogu reći da je to bilo možda malo i ishitreno, ali s najboljom namjerom. U ovom trenutku povoljne epidemiološke situacije ne razmišljamo o tome - rekao je.

O obaveznom cijepljenju: 'Taj alat nije dobar, protiv njega smo'

Upitan za stav o obveznom cijepljenju, Beroš je rekao da je premijer rekao stav Vlade s kojim je on suglasan.

- Predsjednica EK rekla je da o tome treba razgovarati i usuglašavati stav, a ne da se uvodi obavezno cijepljenje. Mi smo uveli dobrovoljno cijepljenje i nikad nismo razmišljali o uvođenju obaveznog. To je potpuno jasno. Otpočetka govorimo da su sve mjere na stolu i da ćemo u određenom epidemiološkom trenutku posegnuti za njima. Nitko od nas ne zna što nas čeka i s ovog mjesta reći da nikad nećemo razmatrati uvođenje obaveznog cijepljenja, ja to jednostavno ne mogu. No, već 20 mjeseci imamo jasnu intenciju i namjeru dobrovoljnog cijepljenja - rekao je dodavši kako obavezno cijepljenje kao alat nije dobar te uzrokuje podjele i otpore.

- Ali molimo i apeliramo na građane da se cijepe. Spriječimo i taj peti val, razvoj novih varijanti. Prozivaju me ponekad, ali ponavljam samo ono što mi struka govori, ali se nova varijanta vjerojatno proširila u bazenu necijepljenih - rekao je Beroš.

Novi virus se pojavio u mlađoj dobnoj skupini što ukazuje, kaže Beroš, da oni koji su cijepljeni, nisu ugroženi.

- Ako ne dođe do neke ekstremne ugroze, mi nećemo posegnuti za tim alatom i protiv smo njega - rekao je.