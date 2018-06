Premijer: Očito se predsjednici nešto sviđa što Most radi...

Ako je ijedna vlada napravila iskorake prema županijama, gradovima i općinama, napravila ih je moja vlada. Mislim da smo napravili poruku partnerstva i suradnja i Vlada radi na tome da već refleksno znamo što je dobro za koji dio Hrvatske. Teze koje se provlače o elitizmu i otuđenosti ne stoje što se tiče mene i moje Vlade. Ako je netko stalno među ljudima, onda smo to mi, rekao je u petak premijer Andrej Plenković, piše N1 Televizija.

Što se tiče teme demografije, premijer kaže kako je to problem koji Hrvatsku muči već 70 godine te da za negativne trendove koji su krenuli nakon Drugog svjetskog rata nisu odgovorni ni predsjednica ni Vlada.

- To su društveni procesi koji su se dogodili i nismo jedina zemlja koja ima taj problem. To je ogroman problem, ali je i dio naših mjera praktički od druge sjednice Vlade. Sam ekonomski napredak nije jedini način kako povećati demografsku revitalizaciju. Ta to je potrebna i promjena mentaliteta, ali i jedan dašak optimizma u društvu. Ovako kako je sada, kontinuirano negativan pristup neće doprinijeti ničemu dobrom, može samo ljude učiniti depresivnima. To ne može sama Vlada, to je širi fenomen u kojemu svi akteri imaju svoje odgovornosti i te odgovornosti trebaju preuzeti. Trudimo se, reforme su tu. Nesklon sam paušalnim komentarima.. - rekao je premijer.

Predsjednica je u Osijeku pohvalila Mostov "Pokret Ostanka".

- Očito joj se nešto sviđa što Most radi. Moje iskustvo s Mostom je loše, možda nastoji proširiti bazu. Vidim da se Most hvali da su autori referendumskog pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina. Vuku nas desetljećima nazad i to nije put koji ja cijenim. Malo me čudi predsjednica kad hvali takvu ekipu - rekao je premijer.