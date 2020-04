Premijer: 'Odgađamo nabavu borbenih aviona do daljnjega'

U ovom okolnostima mi smo, nakon konzultacija, odlučili da do daljnjeg odgodimo proces nabave borbenih aviona. To je u ovom trenutku jedina logična i ispravna odluka. O tome ćemo i pisano obavijestiti sve one zemlje koje sudjeluju u procesu slanja ponuda, s odgovarajućim promijenjenim datumima, poručio je u četvrtak sa sjednice Vlade premijer Andrej Plenković u jeku epidemije korona virusa i borbi protiv njegova širenja.

Podsjetimo, nakon fijaska s nabavkom eskadrile F-16 Barak od Izraelaca prošle godine, Vlada je početkom ove godine odabrala države s kojima želi pregovarati oko nabavke borbenih aviona. Kako je tada pisao Dnevnik.hr, planiralo se tražiti ponude od SAD-a i Švedske za nove zrakoplove te od Izraela, Grčke, Norveške, Italije i Francuske za rabljene. No, korona virus koja je zahvatio gotovo cijeli svijet i zbog kojeg su se gotovo sve zemlje našle u gospodarskim problemima, ponovo je taj posao zaustavio.

Osim toga, odgađa se i prvi hrvatski međunarodni vojni zrakoplovni miting "CROIMAS 2020“, koji se trebao održati 30. svibnja u Zadru, povodom Dana državnosti RH.

- Naša namjera je bila organizirati po prvi put ovakvu manifestaciju povodom Dana državnosti, no zbog novonastale situacije oko epidemije korona virusa, koja je globalni problem s neizvjesnim završetkom i koja se odražava na segmente države i društva, iskazuje se solidarnost i predlaže odgoda održavanja mitinga za 30. svibnja 2021. godine. Vodeći računa o prioritetima i potrebi usmjeravanja svih raspoloživih resursa za rješavanje krize kojoj je izložena Hrvatska te vodeći računa o zdravlju građana smatramo da je primjereno odgoditi miting - izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević.