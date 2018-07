Premijer Plenković i članovi Vlade sastaju se sa županima

Pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića u srijedu je u Varaždinu počeo sastanak na kojem sudjeluju članovi Vlade te župani, predstavnici Udruge gradova i Udruge općina i predsjednik saborskog Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu, a župan Radimir Čačić izrazio je zadovoljstvo što je Varaždin domaćin jednog od najviših političkih sastanaka od samostalnosti Hrvatske.

"Prvi put u Varaždinu smo ugostili cijelu Vladu i sve hrvatske župane. Samo jedan je skup u našoj županiji dosad bio ovakvog značaja i razine, a to je bio samit srednjoeuropskih država kad je 16 predstavnika država bilo u Trakošćanu", istaknuo je Čačić te dodao kako, budući da je današnji sastanak skup ljudi koji su izvršna vlast, ne očekuje pretjerano ni demagogiju ni politikantstvo.

"Očekujem operativne teme i rješenja. Dosadašnje je iskustvo pokazalo da su problemi župana i županija bez političkih boja, oni su jednostavno cehovski problemi koje svi mi na jedinstven način vidimo i otprilike ista rješenja tražimo", kazao je Čačić.

Na sastanku u Županijskoj palači razgovarat će se o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, o prijedlozima za unaprjeđenje financijskog sustava Županijskih uprava za ceste, o novim instrumentima i mehanizmima za jačanje regionalne i teritorijalne suradnje te za bolju iskorištenost sredstava iz europskih fondova i drugih izvora financiranja, kao i o Višegodišnjem financijskom okviru 2021.–2028.

Prema Čačićevim riječima, sve županije imaju jedan ključan problem ovoga trenutka, a to su europski projekti u koje je Hrvatska ušla u puno većem obimu nego što je bilo proteklih godina.

"To posebno vrijedi za nas koji smo ove godine daleko najjači u privlačenju europskog novca - 245 milijuna, što je 30 puta više od prosjeka u proteklih 10 godina. Mi zato imamo problem domicilne komponente. Ove godine mi bi trebali dati 81 milijun domicilne komponente, a cijeli izvorni budžet ove županije je 74 milijuna", objasnio je župan Čačić te istaknuo kako smatra da je to problem i svih drugih, naročito onih koji su uspješni u privlačenju europskog novca, ali već sutra bit će to problem svih.

Osim ovog, župan je spomenuo i specifičan problem Varaždinske županije, a to je problem dodatnog duga povrata Vlade koji već iznosi 34 milijuna kuna. Spomenuo je i zahtjev cijelog sjevera da se formira dogovoreni Savjet za razvoj sjeverozapadne i središnje Hrvatske, na tragu onoga što je napravljeno sa Slavonijom.

"Tu se javljaju i specifične teme sjevera kao regije, a to su niske plaće. Varaždinska je županija je najveći per capita neto izvoznik u Hrvatskoj, a s druge strane županija s najnižim plaćama. Kad govorimo o poreznoj reformi, onda smo stava da se mora ići na oslobođenje poreza na rad, a PDV je tek u drugom planu", istaknuo je Radimir Čačić.

Na pitanje novinara nada li se nagodbi u slučaju Agrokor, Čačić je rekao kako je "uvjeren da će doći do nagodbe, a druga su stvar pravni procesi nakon toga". "Međutim, to se ne može izbjeći, a nagodba je nužna i dobra", kazao je Čačić.

Prvi sastanak premijera i članova Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina te predsjednika saborskog Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu održan je u Zagrebu 19. prosinca 2016. radi uspostave načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovoreno da se uvede praksa redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.

Osim u Zagrebu, dosad su takvi sastanci održani u Požegi i u Šibeniku.