Premijer Plenković ne zna da je Goran Marić sad zaposlen kao savjetnik u Hrvatskim cestama

Arsen Bauk (SDP) smatra kako je ovo očito model funkcioniranja. Smatra i kako ćemo vjerojatno nakon reforme javne uprave umjesto zamjenika u malim općinama dobiti savjetnike u državnim ili komunalnim tvrtkama...

<p>Ljudi koji ne mogu ići na neko radno mjesto koje bi bilo adekvatno onome što oni misle da bi sada mogli raditi, uzmu to i čekaju da prođe taj cooling off od 6+6. Nije to samo kod nas, ima takvih rješenja svugdje, rekao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> komentirajući 38 zastupnika iz prošlog saziva koji su aktivirali model 6+6, po kojem prvih šest mjeseci dobivaju punu plaću, a idućih šest pola.</p><p>Plenković je istaknuo kako se ta odredba veže za Zakon o sprječavanju sukoba interesa.</p><p>- Ta naknada postoji jer ti ljudi ne mogu ići na neke dužnosti koje bi bile suprotne odredbama tog Zakona. Ako se odlučimo na to, onda moramo mijenjati jedno i drugo - rekao je.</p><p>Na opasku da se ta odredba percipira negativno u javnosti, dodao je kako je to zakonski propis. Plenković kaže kako nije znao da je bivši ministar državne imovine<strong> Goran Marić</strong> zaposlen kao savjetnik Uprave Hrvatskih cesta.</p><p>- Riječ je o ekonomistu, razumije se u mnoge teme, ima puno životnog iskustva. Znači, nije dobro ni 6+6, ni ako netko to ne koristi, što ćemo sad? Ti ljudi moraju nešto raditi, ima ih i u privatnom sektoru - izjavio je Plenković. </p><p>Predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković </strong>smatra kako bi trebalo potražiti rješenje koje bi zastupnicima, koji ne budu ponovno izabrani omogućilo da rade, pa ne bi bilo ni potrebe da im država šest mjeseci isplaćuje punu, a šest mjeseci polovicu plaće. To je jedna vrlo neugodna situacija u kojoj čovjek godinu dana ne može praktički ništa, kaže, pa onda ide na državne jasle. </p><p>- Što isto nije simpatično. To je Zakon, prvo moramo vidjeti kako prevladati situaciju u kojoj je njima praktički zabranjeno raditi godinu dana, svi oni koji bi trebali doći na upravljačke pozicije, u privatnom, pa i javnom sektoru, nemaju to pravo - rekao je. </p><p>Novi posao bivšeg ministra Gorana Marića komentirao je i <strong>Arsen Bauk</strong> (SDP), kao i podatak da je 38 zastupnika bivšeg saziva Sabora aktiviralo pravo na naknadu 6+6.</p><p>- Ovo će biti dobra tema kad se bude razgovaralo o reformi javne uprave i planu Vlade da se ukine zamjenika u malim općinama, kazao je Bauk komentirajući vijest da je bivši ministar državne imovine<strong> </strong>zaposlen kao savjetnik Uprave Hrvatskih cesta. </p><p>- Umjesto zamjenika u malim općinama dobivat ćemo savjetnike u tvrtkama, što državnim što komunalnim. To je jedan model funkcioniranja koji je očito, zbog toga što se radi o bivšem ministru malo vidljiviji, ali je vjerojatno i veliki broj ljudi sa nižim funkcijama na sličan način dobio priliku u državnim tvrtkama, tamo izvan domašaja javnosti, da doprinese zajednici - ističe Bauk. </p><p>Prokomentirao je i podatak kako je 38 zastupnika bivšeg saziva Sabora aktiviralo naknadu 6+6 među kojima su i zastupnici SDP-a. Naveo je kako zastupnici to pravo imaju po zakonu koji je na snazi 30 godina. </p><p>- Obzirom da se svako može naći u takvoj poziciji, a da za isluženog političara u pravilu nema baš puno mjesta, onda je dobro da postoji jedan rok u kojem ljudi imaju priliku snaći se - kazao je Bauk. .</p><p>Podsjetio je da je izmjenama zakona iz 2016. određeno je da oni koji su na dužnosti bili manje od godinu dana imaju pravo na naknadu 3+3, dok oni koji su podnijeli ostavku nemaju pravo na navedenu naknadu.</p><p>- Svjesni smo da razlozi, zašto je to uvedeno i postoji u nekim drugim državama, a s obzirom da se i sam mogu naći u takvoj situaciji, onda sam u blagom sukobu interesa kada to govori i branim. Najpametnije bi mi bilo da šutim - zaključio je Bauk. </p><p>. </p>