Premijer Plenković stvarnu nemoć skriva bahatim izjavama

Mi ćemo donositi odluke kad mi hoćemo, a ne kad to oporba želi… Možemo naći tucet Plenkovićevih izjava ovog tipa. Na prvi pogled djeluju samouvjereno, pa i bahato, ali kolika je doista njegova moć ako već mjesecima nije u stanju donijeti ni jednu odluku? Andrej Plenković, zapravo, nema snage smijeniti niti jednog jačeg aktera bilo koje HDZ-ove afere. Plenković oporbu redovito časti deminutivima, vidi je kao sitnozubu stoku. Ankete mu daju za pravo. Micanje problematičnih ne bi oporbi donijelo ni jedan bod. Na korupciji se u Hrvatskoj ne gube nego dobivaju izbori. Među glasačima su stotine tisuća klijenata: to su mnogi državni službenici, stranački ljudi, korisnici proračunskih transfera, korumpirani municipalni političari, janjičari... Oni znaju da glasom korumpiraju one koji će poslije korumpirati njih. Ruka ruku mije, vrana vrani oči ne kopa.