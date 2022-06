Premijer pozvao roditelje djece s teškoćama, tajnica se ispričala što nisu prije: Nismo vidjeli mail

Razgovarali smo o svim izazovima s kojima se susreću roditelji djece s teškoćama u razvoju i otvorili niz pitanja koje roditelje muče, a to su pitanja zdravstvenog sustava, obrazovanja te socijalne skrbi. Ono što je iz ovog sastanka proizašlo da je vrlo jasno da smo kao Vlada otvoreni za inicijativu koju su pokrenuli, ali i za rješavanje niza drugih pitanja, poručila je državna tajnica Središnjeg ureda za demografiju i mlade Željka Josić nakon sastanka s predstavnicama udruge Sjena te Građanske inicijative roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Iako su sastanak s državnom tajnicom tražile još prije mjesec dana uputivši u Ured mail, tek nakon prošlotjedne tematske sjednice u Saboru i skandaloznih izjava zamjenika državne tajnice, Ante Babića, zbog čega su roditelji zaprijetili i prosvjedom, tek sada ih je na sastanak pozvao sam premijer Andrej Plenković.

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju, kojih u Hrvatskoj ima manje od 6000, već godinama traže povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta do osme godine, koja iznosi mizernih 2300 kuna. Smatraju nepravednim da država vodi računa o roditeljima zdrave djece, a njih kao roditelje bolesne djece potpuno zanemaruju kada rade na povećanju roditeljskih i rodiljnih potpora. Traže povećanje naknade na 4000 kuna te su taj zahtjev iznijeli i na tematskoj sjednici u Saboru na što su od Babića dobili odgovor da moraju shvatiti da postoji vrijeme za podizanje djece te da bi povećanje naknade bio ogroman udar na fiskalni proračun.

A predstavnik Vlade dao je još jednu skandaloznu izjavu o osobama s invaliditetom.

- Od zamjenika državne zamjenice doživjela sam da me pitao koliko ima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, rekla sam neku brojku oko pola milijuna s braniteljima, a on je rekao da je to prevelika brojka za jednu državu i da oni doslovno otvore prozor i bacaju 200 milijuna kuna mjesečno na njih. Eto, to je poruka ljudima s invaliditetom - prepričala je Suzana Rešetar iz udruge Sjena nakon prošlotjedne sjednice.

'Ono što smo obećali, to smo i ostvarili'

Nakon toga je premijer poručio, kao njegov ministar zdravstva Vili Beroš, kako bi volio da su roditelji prvo došli k njemu na razgovor te da će problem riješiti. Stoga ih je i pozvao danas u Banske dvore. A današnji sastanak je, istaknula je državna tajnica Josić, rezultirao dogovorom o povećanju naknade.

- Vrlo brzo, kroz neka dva tjedna, imat ćemo zajednički sastanak više resora. Radi se o uskoj naknadi koja se odnosi na dopust roditelja s teškim smetnjama do osme godine života, inicijativa je da se ona s 2300 povećava na 4000 kuna. U ovom trenutku se Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama usklađuje s Direktivom EU, kojom se usklađuje obiteljski i poslovni život, a sam Zakon će imati reformski karakter i imat će cjelovitu izmjenu - rekla je državna tajnica dodavši kako vjeruje da će Zakon stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.

Upitana znači li to da je porast naknade na 4000 kuna onda dogovoren i siguran od početka iduće godine, Josić je istaknula da je Vlada sve ono što je zacrtala i obećala do sada i ostvarila.

- Ja ne bih govorila da je to nešto o čemu se razmišlja nego o tome da je to stvar naše potrebe - poručila je.

O tome zašto roditelje nisu primili ranije: 'Nismo vidjeli mail, naš propust'

Upitana zašto nije ranije primila predstavnice Udruge Sjena koja im je pisala mailom, Josić je odgovorila kako su očito napravili propust.

- Nismo prepoznali u pravom trenutku njihov mail. Ispričali smo im se. Premijer je vrlo jasno rekao da smo otvoreni, mi smo i kao Ured otvoreni, kod nas na dnevnoj bazi dolaze predstavnici udruga, nikoga nismo odbili. Ovo ako nam se dogodilo kao propust, ja sam im se ispričala - rekla je.

'Zamjenik Babić će biti sankcioniran, vidjet ćemo kako'

Na pitanje je li razgovarala sa svojim zamjenikom Babićem oko njegove izjave, Josić je odgovorila potvrdno.

- Nedopustivo je da razgovaramo na taj način ne samo s predstavnicima udruga nego sa bilo kim, stav Ureda je vrlo jasan, nikome ne zatvaramo vrata. Gospodin Babić će snositi sankcije - jedva su izvukli novinari ovaj odgovor od državne tajnice, ali bez odgovora kakve će te sankcije biti.

O njegovoj smjeni, kaže Josić, ne odlučuje ona nego Vlada.

'Premijer nas je pozvao pet do 12, molim da to ne čini'

Rešetar se obrecnula na premijera zbog poziva u Banske dvore "pet do 12."

- Zamolila sam njega i njegov Kabinet u slučaju da bude još ovakvih sastanaka da nas ne zovu ovako pet do 12 jer smo mi majke djece s višestrukim teškoćama i jako nam se teško organizirati - rekla je.

Kako nam je kasnije otkrila, iz Kabineta im je poziv stigao jutros u 9,30 da dođu u 11 pa su molile mogu li pomaknuti na 11,30.

Što se tiče samog sastanka i problematike s kojom se godinama bore, istaknula je da je premijer pokazao razumijevanje za njihovo rješavanje.

'Objasnili smo im što znači živjeti od 2300 kuna i s djecom s teškoćama u razvoju'

- I držimo ga za riječ da je ono što je dao kao zadatak i državnom tajniku Ministarstva financija i državnoj tajnici Ureda za demografiju da će se to i napraviti. Očekujemo poziv od Ureda, koji će osnovati Povjerenstvo na kojem ćemo razgovarati o našim zahtjevima i problemima za koje smatram da nisu prezahtjevni. Vrlo smo plastično objasnili i premijeru i državnim tajnicima što znači živjeti s djecom s teškoćama i od naknade koja iznosi 2328 kuna - rekla je Rešetar dodavši kako im je predstavnik Ministarstva financija rekao da će se novac iznaći.

- E, sad kad će to biti, ja to ne mogu konkretno reći. Mi ćemo sigurno pomno pratiti i držati za riječ premijera da će to biti što skorije - rekla je.

Upitana je li zadovoljna sastankom, Rešetar je istaknula kako bi najzadovoljnija bila da se naknada povećala još jučer.

- Po mogućnosti najkasnije sutra. No, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama je u nekakvoj proceduri, po odgovoru državne tajnice se on trenutno ne može nešto previše korigirati. Meni je žao kao majci da se ovo pitanje nije uzelo u obzir i to me najviše smeta jer ako dižemo rodiljne i roditeljske naknade, onda ne možemo zaboraviti i ovu populaciju, koja živi više d 10 godina na proračunskoj osnovici od 3328 kuna, to je velik propust izvršne vlasti - naglasila je dodavši kako se nada da i ovo pitanje neće na kraju završiti kao pitanje Zakona o socijalnoj skrbi na koji se čekalo pet godina.

Najčitaniji članci