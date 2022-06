Pravobraniteljica podržala roditelje djece sa teškoćama

Pravobraniteljica u priopćenju ističe da ta naknada nije pratila rast, odnosno povećanje drugih naknada propisanih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Slonjšak podsjeća da je na to upozoravala i prilikom izmjena zakona 2017. godine, kada je došlo do značajnog uvećanja svih naknada, osim naknade za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, koja je uvećana za simboličnih pet posto, dok su sve druge naknade uvećane za 20 do 40 posto proračunske osnovice.

Skrb o osobama s invaliditetom ustavna je obveza Hrvatske, a i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, osobama s invaliditetom, kao i djeci s teškoćama u razvoju, ali i njihovim obiteljima jamči se odgovarajući životni standard, napominje pravobraniteljica.

"U tom smislu, povećanje ove naknade nužnost je za roditelje koji privremeno, radi skrbi o svome djetetu s teškoćama u razvoju, ne mogu pomiriti poslovne i obiteljske obveze te im je nužno osigurati naknadu koja će im osigurati primjeren životni standard", naglašava Slonjšak.

Stoga iznos te naknade, poručila je, nužno mora pratiti povećanje drugih srodnih naknada iz Zakona, kao i realno povećanje troškova života kojemu gotovo svakodnevno svjedočimo.

