Premijer s izaslanstvom na Mirogoju odao počast Šušku u povodu 25. obljetnice smrti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s izaslanstvom i izaslanstvo HDZ-a na čelu s glavnim tajnikom Krunoslavom Katičićem u srijedu su na Mirogoju položili vijenac na grob ratnog ministra obrane Gojka Šuška u povodu 25. godišnjice njegove smrti.

Vijenac je na grobu u ime obitelji položio i sin Tomislav.

Gojko Šušak rođen je 16. ožujka 1945. u Širokom Brijegu. U prvoj hrvatskoj Vladi obnašao je dužnost ministra iseljeništva, potom je bio zamjenik ministra obrane da bi dužnost ministra preuzeo 18. rujna 1991. godine. Umro je 3. svibnja 1998. u Zagrebu.

Potpredsjednica HDZ-a i nekadašnja pročelnica Ureda predsjednika Tuđmana Zdravka Bušić u izjavi novinarima prisjetila se vremena stvaranja hrvatske države kroz Domovinski rat i Šuškove uloge, istaknuvši kako će ga svi pamtiti po odanosti predsjedniku Tuđmanu.

- Jer, mislim, da nije bilo simbioze predsjednika Tuđmana i njega da bi teško uspjeli u tom ratu. A predsjednik Tuđman je znao reći da je pokojni Šušak njegov najvjerniji ne samo prijatelj, nego i suradnik - rekla je.

Bio je doista čovjek od velike odanosti, velikih djela i vrlo malo riječi, naglasila je.

- Odan Hrvatskoj i Hrvatskoj vojsci. Svakog je vojnika nazivao sinom. I oni su cijenili njega, a on je volio i cijenio njih i teško je doživljavao svaki gubitak - dodala je.

Istaknula je i njegove zasluge, kroz kontakte s iseljeništvom, za naoružavanje Hrvatske. "To su bili ozbiljni, ali ponosni dani", rekla je te ocijenila kako bi bilo dobro da objektivno sagledamo kako smo se obranili od velikosrpske agresije.

- Malo se zna kako je sve to bilo. Jer, kad je umro ratni ministar Šušak, vrlo brzo je obolio i umro predsjednik Tuđman, kasnije je došlo do detuđmanizacije i 'de…' svega onoga što se izgradilo 90-ih godina. Ali nadam se da će doći jedna generacija koja će malo bolje sve to sagledati - dodala je.

Zbog iznimnog doprinosa u stvaranju samostalne Republike Hrvatske i Oružanih snaga Gojko Šušak višestruko je odlikovan - Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Nikole Šubića Zrinskom, Redom Ante Starčevića, Redom Stjepana Radića, Redom Hrvatskog trolista i Spomenicom Domovinskog rata. Posmrtno je promaknut u čin stožernog generala Hrvatske vojske, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane.

