Premijer za par mjeseci. Vučević nije razumio Srbe koji ljetuju u Hrvatskoj: 'Mora da je gadno...'

U jeku velikih studentskih prosvjeda koji traju već tjednima, srpski premijer Miloš Vučević danas je podnio neopozivu ostavku. Organizirao je press konferenciju za 11 sati i poručio je da odlazi... Kaže da je o svemu razgovarao s Aleksandrom Vučićem. Kaže i da ovim potezom pokazuje odgovornost...

- Ponosan sam na sve što smo uradili kao Vlada zajedno s predsjednikom u zadnjih devet mjeseci. Ostvarili smo značajne rezultate u polju ekonomije. Jedini smo u Europi koji nisu uveli sankcije Rusiji. Imali smo drugi po veličini rast ekonomije u 2024. u Europi. Omogućili smo povećanje mirovina i plaća svima u javnom sektoru... Kretali smo se u dobrom pravcu - kazao je Vučević na otvaranju konferencije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:08 Beograd: Studentska blokada Autokomande | Video: 24sata/Reuters

Govorio je potom o tragediji u Novom Sadu. Kaže da su u tom slučaju pokazali odgovornost. Potom je govorio o studentskim prosvjedima.

- Ono što ostavlja duboke posljedice za naše društvo je ozbiljna podjela, ne u smislu brojeva i podrške građana, već stvaranje atmosfere u društvu da je sve na ivici sukoba. Da smo došli do toga da se učenici broje, da se nastavnici svađaju, roditelji broje i svađaju. Neko tko je to smislio, slobodan sam reći, smišljeno je iz inozemstva. Udario je na najosjetljiviju točku jednog društva, a to je obrazovanje djece. Podlo smišljeno, da ugroze Srbiju kao državu. Sve što se dogodilo nakon toga, protesti, blokade, svađe, blokade cesta, mostova, nerazumijevanje jednih za druge, bezbroj verbalnih i fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god da smo pokušavali prizvati na smirivanje strasti, uvijek se dogodilo nešto po nekom nevjerojatnom crnom scenariju. Kad god se činilo da bi se mogao postići dijalog, kao da je neka nevidljiva ruka stvorila crni incident i dodatno podigla tenzije. Jučerašnja konferencija trebala je otvoriti novo poglavlje i pokazati spremnost nas u vlasti, legitimno biranih, da smo dužni poduzeti prvi korak ka smirivanju strasti, vraćanju u normalne tokove, na debatu, da vlada poziva i rektore i dekane i profesore i prije svega studente da dođu i razgovaramo o svim temama. I onda, jutros kad sam se probudio, vidio sam ovu vijest iz Novog Sada da je rano jutros ili kasno sinoć došlo do fizičkog obračuna, gdje je povrijeđena studentica i da je sukob započeo oko toga da je opet netko dolazio u stranačke prostorije SNS-a, da je netko htio nešto uništiti, da su ljudi iz stranke željeli to obraniti, sukob se završio fizički na drugoj lokaciji. Želim brzo ozdravljenje Ani, da što prije bude sa obitelji. Mislim da je puštena na kućno liječenje.

Na čelu srpske Vlade bio je manje od godinu dana, prije toga obnašao je funkciju ministra obrane.

Rođen je 1974. u Novom Sadu, diplomirao je na Pravnom fakultetu 1999 godine, a u rujnu 2012. postao je gradonačelnik rodnog grada. Slavio je i na izborima za gradonačelnika 2016. kao i 2020. godine. Potpredsjednik SNS-a je od 2021. godine.

Srpski mediji pišu kako je zaljubljenik u sport, posebno nogomet, a slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, na ribolovu. Navodno se koristi engleskim jezikom.

Hrvatima je vjerojatno najpoznatiji po svojoj izjavi da nikad neće razumjeti Srbe koji odlaze na odmor u Hrvatsku...

- Ja nikada neću moći razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji ili Istri, na otocima. Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neprijatno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj pošto oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe - kazao je prije nekoliko ljeta, osvrćući se na obilježavanje 'Oluje' i dodao:

- Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini...

Ovdje pratite sve oko prosvjeda u Srbiji iz minute u minutu