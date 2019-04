Premijeri na Pelješcu: Gledat će postavljanje najvišeg stupa

Kineski premijer Li Keqiang nastavlja svoj službeni posjet Hrvatskoj. Nakon što je sa svojim izaslanstvom u utorak i srijedu boravio u Zagrebu, u četvrtak će s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem posjetiti gradilište Pelješkog mosta.

Dvojica premijera prijepodne će katamaranom krenuti iz Dubrovnika prema Pelješcu te će zajedno obići radnike i gradilište Pelješkog mosta u Brijesti. Njihov dolazak predviđen je u 11 sati, piše N1.

Time će obilježiti i dovršetak prve faze gradnje tog velikog projekta. Simbolično će tako zabiti najveći od 150 čeličnih pilota koliko će ih biti na mostu. Riječ je o stupu koji će biti ukopan u podmorsko dno, a visok je 128 metara.

Pelješki most gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna potpisali su 23. travnja prošle godine. Most će biti dug 2,4 kilometra i visok 55 metara. Imat će četiri prometna traka, a njegova gradnja trajat će 36 mjeseci.

Nakon toga hrvatski premijer će biti domaćin svečane večere za šefove država članica inicijative Kina+16 u Dubrovniku, a predviđen je i obilazak Staroga grada.

Podsjetimo, Kina i Hrvatska su u srijedu potpisale šest sporazuma. Radi se o memorandumima o suglasnosti o zajedničkom financiranju istraživanja i razvojnih projekata, o uspostavi zajedničke radne skupine za suradnju na području ulaganja, o suradnji u području sporta, o suradnji u podruju posebnih oblika turizma, o protokolu o veterinarskim i javnozdravstvenim zahtjevima za mliječne proizvode namijenjene izvozu iz Hrvatske i Kinu te o memorandumu.