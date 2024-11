Premilovac na suđenju Kalmeti: 'Moja vrsta djelatnosti bila je izdavanje lažnih računa...'

Ne sjećam se više kad je to bilo, ali javio mi se Josip Sapunar i predložio da se nađemo s čovjekom iz Strabaga. Zamolio me da se fino obučem jer čovjeka treba impresionirati pa sam se sredio kao za Bečku operu. Dočekali su me u birtiji u Kneza Mislava, oni normalno odjeveni, a ja u odijelu. Smijali su mi se. Sapunar je mislio da ću skužiti da me zeza, prisjećao se Igor Premilovac na Županijskom sudu u Zagrebu prvog susreta s Georgom Gablerom, šefom austrijskog Strabaga.

Svjedočeći na ponovljenom suđenju bivšem ministru Božidaru Kalmeti i petorici suoptuženika za izvlačenje novca iz HAC-a, kazao je i da nema neke tajne zašto su se našli.

- Sapunar je htio pokazati da ovdje ima ozbiljnog partnera za tu vrstu djelatnosti - kazao je Premilovac pa objasnio o kakvoj se to djelatnosti radi.

- Moja vrsta djelatnosti je izdavanje lažnih računa. To nema drugo ime. Od tog prvog sastanka prošlo je možda nekoliko mjeseci do sačinjavanja ugovora. Kod sastavljanja ugovora imao sam nekih pitanja pa smo se gabler i ja našli u Branimircentru. Rekao je da mu treba studija za mostove. Bilo mi je apsurdno da ja moram izmišljati studiju, a oni sigurno imaju neke svoje koje mogu prepraviti - pričao je Premilovac, koji je ranije sporazumno osuđen nakon priznanja da je preko njegovih tvrtki izvlačen novca iz javnih cestarskih tvrtki.

Kako je Gabler njegovom prvom studijom bio vidno razočaran, izradio je novu, na duplo više strana, a podatke je kopirao iz knjige i s interneta.

- Znam da je austrijski sudski vještak ustanovio da vrijedi 10.000 eura, a ja sam je naplatio ruku i nogu - pričao je Premilovac.

Govorio je i o ugovorima sklopljenima između Viadukta i Bader agencije te Pean komunikacije, tvrtki koje je kontrolirao.

Premilovac je prvo rekao da nije dobio nikakve upute prilikom pisanja tih ugovora, no nakon što mu ih je sud predočio kazao je da je očito dobio konkretnu uputu za Pean komunikaicje jer je sam ugovor bio puno detaljniji i sadržavao točnu specifikaciju.

- Formalno pravno nisam bio vezan uz Bader, a moguće da sam bio zaposlen u Pean komunikacijama, ne znam u kojem svojstvu. Ja sam imao pečat, to je bilo bitno, a čiji je paraf na ugovorima sasvim je svejedno. Na ova konkretna dva je moj paraf - kazao je Premilovac.

Dodao je i da je njegova provizija bila i do 20 posto.

Na pitanje je li imao kakav ugovor sa Sapunarom budući da ga je plaćao, kazao je da prvi puta čuje da netko to tako zove.

- Sav novac nosio sam isključivo Sapunaru. Rekao sam to 200 puta. Nikakav ugovorni odnos s njim nisam imao - kazao je Premilovac.

Obrane optuženika zanimalo je kako to da je na današnjem ročištu spomenuo neke detalje koje ranije nije spominjao, poput prvog susreta s Gablerom.

- Je li moguće da me to nitko ranije nije pitao? - uzvratio je protupitanjem.

Na dodatna pitanja koliko se postupaka protiv njega vodilo te kako su završili, odgovorio je da su bila ukupno četiri postupka te da je u svima sklopio sporazume.

- Morao sam vratiti novac, ne mali, pet milijuna kuna u startu bez kamata. Nisam vratio sve, vraćam. Prijavljen sam na četiri sata i ovršen sam - rekao je Premilovac.

Podsjećamo, bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti ponovno se sudi za krak afere Fimi media te dio afere HAC – Remorker.

Ponovno suđenje počelo je na Županijskom sudu u Zagrebu nakon što je Vrhovni sud u rujnu prošle godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je bio optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Osim Kalmeti sudi se i Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću, a svi su na početku suđenja odbacili krivnju.