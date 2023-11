Kalmeta s Livakovićem na sudu. Tvrdi da su nevini, nabrojao što sve ima: '1300 eura mirovine'

Nismo krivi, rekli su Božidar Kalmeta (65), Zdravko Livaković (60), Milivoj Mikulić (55), Stjepko Boban (61), Damir Kezele (71) i Sandro Vukelić (56) nakon što im je Petra Parlov, zamjenica ravnateljice Uskoka, pročitala izmijenjenu optužnicu. Optuženi će obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.

Bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti ponovno na Županijskom sudu u Zagrebu sude za krak afere Fimi media te dio afere HAC - Remorker, nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je bio optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Najviši sud donio je odluku o ponovnom suđenju prihvativši u cijelosti žalbe nekadašnjega Kalmetina državnog tajnika Milivoja Mikulića, koji je bio i u upravi Hrvatskih autocesta (HAC), bivšeg čelnika HAC-a i Hrvatskih cesta (HC) Stjepka Bobana i nekadašnjeg člana uprave Viadukta Damira Kezelea. Županijski sud nepravomoćno je prije četiri godine osudio Mikulića na tri godine zatvora, Bobana na dvije godine, a Kezelea na tri i pol godine zatvora, a sva trojica morali su vratiti nezakonitu imovinsku korist. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u odnosu na bivše šefove HAC-a Juricu Prskala i Marija Lovrinčevića te zaključio da Kalmeta nije organizirao grupu za izvlačenje novca.

Kalmeta je, rekao je na sudu, u mirovini. Prima 1300 eura mjesečno. Od imovine ima stan na adresi prebivališta u Zadru, 6500 metara četvornih zemljišta u Zadru, Vespu, gumenu brodicu i Fiat Uno. Uskok smatra da se nepripadno okoristio s 2,6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je ministarstvo kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna, koliko je to ministarstvo platilo Fimi mediji za film "Prometna renesansa Hrvatske". Njegov državni tajnik Zdravko Livaković zaposlen je u svojem poduzeću, ima stan na adresi prebivališta, Vespu i brod star 20 godina.

Kalmeta, kojeg terete da je organizirao ostale kako bi izvlačili milijune iz HC-a i HAC-a, nakon suđenja koje se nastavlja u siječnju, ustvrdio je: "Kao i u prvom slučaju, tako i sada, što se mene tiče, tu nema niti jedan dokaz''. No tužiteljica Parlov smatra da ima prostora za osuđujuću presudu, " jer da je tome tako onda bi drugostupanjska presuda, kojom je on oslobođen, bila potvrđena, a to se nije dogodilo.''

Optužnicom u aferi Remorker bila su obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom. Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.