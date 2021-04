S velikom tugom i žaljenjem moramo vas izvijestiti da je kod naše male pacijentice, unatoč svim poduzetim terapijskim mjerama i izuzetnim naporima intenzivističkog tima, došlo do kritičnog kliničkog pogoršanja. U skladu s tim, prema protokolu, proveden je postupak za utvrđivanje moždane smrti, koja je nažalost i potvrđena. Počivala u miru, riječi su službenog priopćenja bolnice koje potpisuje ravnatelj prof.dr. Goran Roić.

Postupak utvrđivanja moždane smrti traje nekoliko sati, i njime se do najsitnijih detalja utvrđuju oštećenja u mozgu, odnosno, koliko je u njemu preostalo funkcije. Kod djevojčice je, nažalost, utvrđeno da je mozak mrtav i da u njemu više nema funkcije. Liječnici su se od srijede poslijepodne nadljudski borili da održe dijete na životu, no s obzirom na težinu ozljeda ovaj tužni ishod bio je neizbježan.

Razmatraju opciju doniranja organa

Kako doznajemo od ravnatelja Klaićeve, prof.dr. Gorana Roića, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, s obzirom na specifičnost svega što se događa, razmatraju formalno pravne mogućnosti za doniranje organa preminule djevojčice.

U svemu tome aktivno sudjeluju i članovi eksplantacijskog tima Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. Jer ovo je situacija koju do sada u bolnici nikada nisu imali. U redovitim okolnostima, naime, kada se utvrdi moždana smrt kod djeteta, obavještava se roditelje koji dolaze u bolnicu, i članovi stručnog tima razgovaraju s njima o mogućnosti doniranja organa. Ako roditelji daju pozitivan odgovor, sljedeći korak je da potpišu pristanak. No u ovoj situaciji roditelji su u pritvoru.



Stoga najviše instance trebaju vidjeti koje su opcije otvorene u ovom konkretnom slučaju. Jer unatoč tragičnom i tužnom završetku cijele priče, ostaje činjenica da organi djevojčice mogu spasiti četiri druga dječja života, kroz doniranje srca, jetre i oba bubrega. Dok se ne donese odluka o daljnjim zbivanjima, postupa se prema protokolu.

Drugim riječima, iako je potvrđena moždana smrt, dijete je i dalje na respiratoru koji obavlja funkciju pluća i tako organe održava na životu. U slučaju da se ne nađe mogućnost za eksplantaciju organa i da se od toga odustane, liječnici neće samo isključiti respirator. Tako se, doznajemo, radilo nekada, i smrt bi vrlo brzo nastupila. No posljednjih godina medicina to smatra suviše okrutnim i nehumanim, pa postupak ide tako da se nakon moždane smrt prestanu davati intenzivističke terapije i lijekovi, respirator i dalje radi te se čeka da spontano dođe do prestanka disanja. Kod djece to najčešće traje jedan do dva dana.

Policija utvrdila: Majka ju šakama udarala

Podsjetimo, istražitelji su utvrdili kako su roditelji u periodu od 1. studenog 2020. pa sve do 31. ožujka ove godine unutar kuće u kojoj žive počinili kaznena djela zanemarivanja i zloporabe djetetovih prava nad svoje četvero djece - jednim dečkićem i tri djevojčice.

Kako doznajemo, grubo su kršili svoje roditeljske obveze podizanja i odgoja djece, a nisu izostajala ni maltretiranja i fizički nasrtaji na njih.

Kako pouzdano doznajemo, policajci su utvrdili da je majka prošle srijede, 31. ožujka, zlostavljala svoju kći udarajući je šakama po glavi i cijelom tijelu. Od siline udarca djevojčica je zadobila teške ozljede glave i drugdje po tijelu nakon čega je zapala u komatozno stanje.