Biološkim roditeljima pretučene djevojčice (2), koja se bori za život u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, određeno je 30 dana istražnog zatvora, zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, a ocu i zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, jer je već imao sličnih kaznenih prijava. Prepraćeni su u zatvor u Požegu.

Kako doznajemo otac ima povijest nasilnog ponašanja. Prije devet godina odnosno 2012. udario je čovjeka bocom po glavi i iz džepa mu ukrao 900 kuna. Godinu kasnije napao je svog oca, te isto ponovio 2014. Samo godinu dana kasnije napad na oca je ponovio, a u drugom slučaju te iste 2015. žrtve napada bili su oboje njegovih roditelja. Tri godine kasnije odnosno 2018. pijan je napao suprugu. Tada je u krvi imao 2,83 promila alkohola.

Majka i otac ranije su ispitani kod županijske državne odvjetnice i djelomično su priznali krivnju. Majka je prvooptužena i tereti je se za pet kaznenih djela povrede djetetovih prava i nanošenja osobito teške tjelesne ozljede. Oca se tereti za četiri kaznena djela teške povrede djetetovih prava.

'Djevojčica nije trebala biti vraćena biološkim roditeljima'

O slučaju se oglasio i resorni ministar Josip Aladrović. Potvrdio je kako je ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška Branko Medunić i službeno je smijenjen na sjednici održanoj jutros, a sve nakon što je upravnim nadzorom utvrđeno da je bilo propusta. Čeka se rezultat stručnog nadzora, a ministar očekuje da će ga dobiti u utorak ili najkasnije srijedu. Stručni nadzor treba utvrditi je ima li u cijelom slučaju odgovornosti socijalnih radnika i psihologa. Aladrović, kao ministar i otac, žali zbog ovog tragičnog događaja i očekuje brz oporavak pretučene djevojčice, koja se bori za život.

Detalje upravnog nadzora i što je njime inspekcija utvrdila objasnila je ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić. Obitelj pretučene djevojčice nekoliko godina bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb. Djevojčica je u ranoj dobi izdvojena iz obitelji zbog rizika na strani roditelja.

- Utvrđeno je da dijete nije trebalo biti vraćeno iz udomiteljske obitelji biološkim roditeljima. Naime, dijete je bilo oko dvije godine u toj udomiteljskoj obitelj i stvorilo je jednu emotivnu vezu s tom obitelji. Temeljem toga je zatraženo preispitivanje i utvrđivanje odgovornosti radnika Centra kao i ravnatelja Centra Nova Gradiška - rekla je Barilić.

Ministar Aladrović osvrnuo se i na izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, u koje su krenuli i prije ovog mučnog slučaja, a kojim žele poboljšati kvalitetu socijalnog rada.

- Duboko sam uvjeren i mogu priznati da imamo strukturne probleme u domeni socijalne skrbi, ali se mogu isto tako obvezati da ćemo te probleme ukloniti - poručio je.

Izmjenama zakona obiteljski centri će se zakonski odvojiti od Centara za socijalnu skrb, a to bi trebalo poboljšati usluge za korisnike. Plan je osnažiti sustav i radnike u centrima za socijalnu skrb kako bi kroz smanjenje broja radnih ovlasti njihov fokus rada bio na onim bitnim stvarima iz domene socijalnog rada. Među ostalim predviđa se centralizacija poslovanja centara, koja su sada vrlo disperziran, a sve s ciljem kako bi se dobilo bolje i kvalitetnije upravljanje, veća standardizacija poslova i izbjegli slučajevi poput ovog.

'Propusti se rade jer nedostaje ljudstva, država ignorira problem'

Socijala je najmanje važan sustav u državi, potkapacitiran i najlakše je okrivljiv. To je najmanji javni sustav koji se bavi situacijama s kojima se nitko ne želi baviti, rekla nam je to sugovornica, koja se godinama bavi problematikom socijalnog rada u Hrvatskoj. Kaže da se ne može tražiti krivca samo u socijalnoj skrbi, nego je to širi problem.

- Nema dovoljno ljudi, država sustavno ignorira da je socijalna skrb u rasulu, jednostavno se ne može dobro i temeljito raditi. Imajmo na umu da u Hrvatskoj imamo oko 200.000 socijalnih slučajeva, a od toga je oko 2000 stručnih radnika, promislite koliko se može kvalitetno raditi. Uz to, nadzor koji se spominje konkretno oko ovog slučaja je dodatan rad, koji iziskuje mnogo više resursa nego što radnici na terenu imaju. Nadzor nije svemoguć, prilikom susreta je sve u redu, ali pet minuta kasnije, kad socijalni radnik ode, može doći do svega. Vrlo je teško, kad na leđima imate više slučajeva, moći se koncentrirati na jedan. Svakodnevno su to razgovori, a da ne govorimo o birokraciji - govori nam sugovornica i naglašava da prvi propust kod ovakvih slučajeva bude u najužem krugu.

- Prvenstveno tu mislim na obitelj, susjede, prijatelje, doktore, školu. Ne govorim ovo da bih prebacila krivnju na nekoga, nego govorim da bez sustavnog rješavanja problema ne može se doći do kvalitetnog cilja - kaže sugovornica i nastavlja:

- U ovom se slučaju spominje da je otac bio prijavljivan za obiteljsko nasilje. No imajmo na umu da je u pitanju prekršajna prijava, i po našim zakonima nemoguće je oduzeti dijete samo po prekršaju, to je naprosto nemoguće. Često se spominje to oduzimanje djeteta ili kako se stručno kaže lišenje roditeljske skrbi. Da bi do toga došlo mora proći određeni proces, roditelj ili skrbnik mora biti kazneno optužen za teška zlostavljanja. Tu se onda oduzima dijete - pojašnjava sugovornica te se nadovezuje da se, kad se dijete vraća u obitelj, mora proći nadzor.

- Roditelji prolaze razgovor, ne samo sa socijalnim radnicima, nego su tu psiholozi, ali i pravna služba. Nitko ne može dijete dobiti natrag ako ne prođe nadzor, ali isto tako nikome ne možete na silu oduzeti dijete. Nadzor se radi najmanje jednom do dvaput tjedno. Socijalni radnik tijekom tog nadzora provjerava uvjete, pomaže, savjetuje, pa i uči kako odgajati djecu - govori sugovornica i dodaje da propusta može biti.

- Apsolutno! Ali sve svaliti na jednu instituciju nije u redu i nije točno. Ako se prilikom posjeta sve pokaže dobro, ako nema naznaka nasilja ili nekakve disfunkcionalnosti, ne može se reagirati. Bez ulaganja i bez pomoći cijelog društva ovakve se tragedije teško mogu izbjeći - zaključuje.