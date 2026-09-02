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U 100. GODINI...

Preminuo je Raif Dizdarević

Piše 24sata,
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Preminuo je Raif Dizdarević
Foto: Profimedia
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U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine i SFR Jugoslavije, objavio je Dnevni Avaz.

U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik  predsjedništva SFR Jugoslavije i jedan od najistaknutijih jugoslavenskih diplomata, objavio je Dnevni Avaz.

Dizdarević, koji je velik dio života proveo u diplomaciji, bio je autor i više knjiga: "Od smrti Tita do smrti Jugoslavije", "Vrijeme koje se pamti", "Put u raspad" i "Sudbonosni podvig Jugoslavije"...

Za vrijeme rata u BiH odbio je evakuaciju, ostao je u državi...

Diplomat, političar, pisac

Rođen je 9. prosinca 1926. godine u Fojnici.

"Kao sedamnaestogodišnjak 1943. godine odlazi u partizane, gdje se aktivno bori protiv fašista. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegova cjelokupnog životnog i političkog djelovanja", piše Klix.ba.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i obrazovanja na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević posvećuje život diplomaciji i državničkim poslovima. Tijekom bogate diplomatske službe obnašao je dužnosti u veleposlanstvima SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj, gdje je stekao veliko iskustvo u godinama Hladnog rata i složenih geopolitičkih previranja.

Bio je predsjednik Predsjedništva SR BiH u razdoblju od 1978. do 1982. godine.

Nakon rada na razini republike, Dizdarević preuzima najviše državne dužnosti na saveznoj razini. Najprije je od 1982. do 1984. godine obnašao dužnost predsjednika Skupštine SFRJ, da bi potom preuzeo položaj saveznog tajnika za vanjske poslove (1984.–1988.), gdje je predstavljao Jugoslaviju na međunarodnoj sceni i održavao bliske veze s Pokretom nesvrstanih.

Bio je predsjednik Predsjedništva SFRJ od svibnja 1988. do svibnja 1989. godine.

Nakon odlaska u mirovinu i početka rata, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu.
 

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