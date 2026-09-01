Preminuo legendarni novinar i urednik na HRT-u Luka Mitrović

Preminuo je Luka Mitrović, dugogodišnji hrvatski televizijski novinar i urednik koji je svojim radom obilježio desetljeća hrvatskog novinarstva, a posebno ostao zapamćen po sudjelovanju u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, izvijestilo je Hrvatsko novinarsko društvo.

Mitrović je na Hrvatskoj radioteleviziji proveo gotovo četiri desetljeća. U svojoj dugoj karijeri uređivao je i vodio brojne političke emisije, među kojima i „U krupnom planu“, a sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Dugi niz godina bio je aktivan i u Hrvatskom novinarskom društvu, a bio je i predsjednik Ogranka umirovljneih novinara. Povodom smrti kolege Mitrović Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je dugogodišnji i vrlo aktivni član bio, je izrazilo sućut obitelji i kolegama.

Luka Mitrović rođen je 1937. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti 1966. godine, a završio je i dvogodišnju TV novinarsku školu. Novinarsku karijeru započeo je još ranije, kao urednik mjesečnika „Suvremena tehnika“, na čijem je uredničkom mjestu bio od 1959. do 1963. godine. Surađivao je i u „Privrednom vjesniku“ te drugim novinama.

Karijeru je potom nastavio na Radio Zagrebu, a od 1967. godine djelovao je na Televiziji Zagreb. Tijekom prve polovice sedamdesetih bio je urednik unutarnjopolitičke i gospodarske redakcije TV Zagreba, a radio je i kao komentator i reporter prijenosa najvažnijih događaja u tadašnjoj SR Hrvatskoj. Bio je i voditelj magazina „STOP“.

U jednom je razdoblju obnašao dužnost direktora i urednika „Radničkih novina“, nakon čega se ponovno vraća televizijskom novinarstvu, gdje je radio kao novinar, urednik i komentator. Tijekom karijere potpisao je više od stotinu političkih reportaža i dokumentarnih televizijskih serija te uređivao i vodio brojne političke kontakt-emisije.

Posebno razdoblje njegove karijere obilježila je 1991. godina. Potkraj te godine bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini, a javnost ga pamti i po legendarnom intervjuu s ratnim zapovjednikom Vukovara Milom Dedakovićem Jastrebom.

Početkom 1992. godine onemogućen mu je rad na Hrvatskoj televiziji, no nakon sudskog spora koji je dobio vratio se na posao.

Mitrović je bio i jedan od predsjednika Foruma 21, organizacije uglednih novinara elektroničkih medija koja se tijekom devedesetih godina zalagala za neovisnost novinarstva i protiv političke dominacije nad uređivačkom politikom medija.

Zbog svojeg profesionalnog i javnog angažmana tijekom devedesetih često je bio kažnjavan na HRT-u neformalnim suspenzijama. Od 1992. do 1997. godine, kako je sam govorio, proveo je pet godina „na ledu“.

Bio je i autor zapaženog, ali dugo osporavanog i bunkeriranog dokumentarnog serijala „Jugoslavija – država za jedno stoljeće“.

Osim televizijskog novinarstva, Mitrović je djelovao i kao publicist, surađivao s portalima te se bavio odnosima s javnošću. Bio je angažiran i na političkim inicijativama, među kojima i na platformi „Umirovljenici zajedno“.