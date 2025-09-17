Preminuo Milivoj Solar. Takvog poznavatelja književnosti Hrvatska dugo neće imati

Istaknuti hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist Milivoj Solar, čija je knjiga "Teorija književnosti" iz 1976. objavljena u 20 izdanja, umro je u utorak u Zagrebu je u 90. godini, priopćeno je iz HAZU čiji je redoviti član od 2008. godine.

Akademik Milivoj Solar bavio se temeljnim pitanjima književne teorije, posebno problemima poetike i odnosom književne teorije prema filozofiji. Također su ga zanimale i metodologija književne znanosti, književna analiza te univerzalne kulturološke kategorije poput mita, ali i popularna književnost i kultura.

Njegova najpoznatija knjiga, "Teorija književnosti" iz 1976. doživjela je čak 20 izdanja.

Za svoj rad dobio je brojne nagrade poput Nagrade Grada Zagreba 1972., Nagrade Božidar Adžija 1975., Nagrade Vladimir Nazor 1977., Nagrade HAZU za knjigu Povijest svjetske književnosti i Nagrade Grada Koprivnice za životno djelo 2007., Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2010. i Državne nagrade za znanost za životno djelo 2016.

Milivoj Solar rodio se 8. travnja u Koprivnici 1936. godine. Studij filozofije i jugoslavistike završio je 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1964. doktorirao disertacijom o književnom opusu Frana Galovića. Od 1963. radio je kao asistent, zatim kao docent, potom izvanredni, a od 1976. i redoviti profesor teorije i metodologije proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1987. do 1990. bio je ministar prosvjete i kulture SR Hrvatske.

Od 2007. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Gostujuća predavanja iz područja komparativne književnosti, hrvatske književnosti i književne teorije održavao je na mnogim inozemnim sveučilištima.