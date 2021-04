Prošlog je tjedna za dugove interventno uplaćeno 900 milijuna kuna. Ipak, to je tek vatrogasna mjera koja ne rješava dugoročne probleme s isporukom lijekova. Ministar Beroš najavljivao je da bi se novac mogao pronaći i u šećeru, alkoholu i duhani, ali nikakav konkretan plan za sanaciju dugova prema veledrogerijama još nije donesen.

Predsjednik uprave Oktal Pharme Ivan Klobučar u programu RTL-a komentirao je trenutnu situaciju s dugovima i ograničenom isporukom lijekova u bolnicama.

Klobučar se nada da će sutrašnji sastanak ministara donijeti nekakvo rješenje.

- Da će država naći neki novac za ono što smo mi pošteno odradili. Znači ta dugovanja koja su sad blizu godinu dana, sad više nije stvar koliko su dugački dani neplaćanja, nego govorimo o ogromnim ciframa, govorimo o blizu šest i pol milijardi kuna. Mi kao dobar partner nudimo našoj državi odnosno Vladi da plati pola tih dugovanja, znači ne pričamo o apsolutnim dugovanjima, pričamo o tome da otprilike 3 milijarde kuna nas četiri drogerije i ostali sudionici zdravstva možemo nositi na svojim leđima, preko toga ne možemo -rekao je Klobučar.

Na pitanje kako je uopće došlo do toliko dugovanja prema veledrogerijama, Klobučar odgovara:

- To je pitanje za nekog drugoga kako je do toga došlo, no ono što ja mogu reći s obzirom na to da sam u ovoj branši već 25 godina da nikad nitko nije duboko zagrebao, da svi pričaju o reformi, reforma je bila vrlo čvrsta i jaka riječ u prethodnim izborima, no ne znam je li netko započeo reformu, mi ne znamo ni koji su ciljevi ni kud se ide ni kada ni zašto. U ozbiljnim firmama kao što su firme koje si mi umišljamo da vodimo, mi uvijek imamo ciljeve, imamo vremenski rok i način na koji ćemo nešto napraviti. Nije da uvijek,ali se trudimo. Mi u ovom trenutku uopće ne znamo koje su to reforme na pomolu, možda je to pitanje za vas novinare da pitate meritorne što se to točno dešava i kako vi mislite riješiti taj problem - rekao je Klobučar.

Situacija ne izgleda ni malo dobro za pacijente, ako se sutra ne nađe neko konkretno rješenje.

- Ja zbilja ne mogu ništa prije sastanka, ali volio bih ljude smiriti, a nisam naučio lagati. Ako se sutra nešto konkretno ne riješi ili obeća ili se da neki terminski plan na koji mi možemo pristati da bi sačuvali svoja radna mjesta i svoje firme, onda na žalost možemo poručiti našim građanima da će lijekova biti ili malo ili na kapaljku ili ih neće biti. To je jedna ružna poruka i ja se nadam da do nje neće doći - poručuje Klobučar.

Klobučar se osvrnuo i na izjavu premijera Plenkovića koji je rekao kako 'oni neće ostati kruha gladni'. Kaže kako ga je ta izjava prenerazila.

- Ja se nadam da je to posljedica stresa i svih okolnosti s kojima se premijer mora boriti, no izjava je vrlo opasna iz razloga jer ona zadire u pravo na rad, zadire u to jer onda možemo reći zašto bi ljudi plaćali HEP-u ili nekome uopće račune, zašto bi uopće bili pravna država, čemu onda plaćati račune. Hajdemo se mi držati onih osnovnih stvari da ovu državu činimo boljom, učinkovitijom i da ljudi dobiju ono što su platili - poručio je Klobučar.