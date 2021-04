Nakon Medike, i Oktal Pharma je zbog neplaćenih dugova prekinula isporuku lijekova dijelu bolnica. Iz veledrogerija poručuju kako je situacija ozbiljna.

- Na svaku zarađenu kunu najmanje 3 do 3,5 smo uplatili u državni budžet. Prema tome, mislim da smo jako dobar poslovni partner i mislim da nas se baš ne bi trebalo upropastiti. Situacija je, kao što ste već čuli, alarmantna, očigledno nije od meritornih u državi ozbiljno shvaćena. Mi smo već u 33 bolnice ili potpuno obustavili ili izdajemo lijekove 1 za 1. To smo primorani - rekao je Ivan Klobučar iz Oktal Pharme za Novu TV.

Ministar Vili Beroš danas je naglasio kako dug za lijekove nije bačen novac nego novac koji je utrošen u zdravlje hrvatske nacije. Vlada će, dodaje, dug podmiriti, o čemu su jučer započeti razgovori s veledrogerijama, ljekarnama, proizvođačima lijekova.

Iz Plive su nam ranije odgovorili kako nisu zaustavili isporuke lijekova, no to ne znači da uskoro na to neće biti prisiljeni.

Krešimir Luetić, čelnik Hrvatske liječničke komore, rekao je za RTL Danas da situacija u kojoj pacijenti ostaju bez lijekova nije uobičajena te da to frustrirajuće ne samo za pacijente, već i za liječnike.

- Nedopustivo je da pacijenti, pogotovo onkološki, ostanu bez svojih lijekova - rekao je i dodao kako se nada da će Vlada uskoro postići sporazum s veledrogerijama.