Preokret u slučaju misteriozne smrti Đenana Memića iz 2016.

Sud Bosne i Hercegovine u petak je nepravomoćno proglasio krivim dvije osobe za prikrivanje dokaza u slučaju smrti mladića Dženana Memića koja nije razjašnjena još od 2016. godine, a sada su zbog toga na zatvorske kazne osuđeni njegova tadašnja djevojka Alisa Mutap i policajac Hasan Dupovac.

Mutap je osuđena na kaznu od dvije i pol godine zatvora dok je Dupovac osuđen na trogodišnji zatvor. Još tri osobe koje su bile obuhvaćene istom optužnicom oslobođene su.

Optužnica ih je teretila za prikrivanje ili krivotvorenje dokaza i počinitelja s ciljam skrivanja okolnosti pod kojima je smrtno stradao Dženan Memić. Optužene se teretilo i za kazneno djelo organiziranog kriminala i pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, sprječavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Osuđujuće presude izrečene su nakon što su u prvostupanjskom postupku pred istim sudom svih pet optuženih bili oslobođeni, a nakon žalbe tužiteljstva ta je presuda poništena te je provedeno novo suđenje.

Na osuđujuću presudu Mutap i Dupovac imaju pravo žalbe, no Dženanov otac Muriz u petak je kazao kako je zadovoljan sadašnjim ishodom na koji se čekalo godinama.

"Apelacijsko vijeće je pokazalo da ima pravde u ovoj državi, ići ćemo i dalje", kazao je Muriz Memić čime je sugerirao kako sama Dženanova smrt još nije razjašnjena u sudskom postupku.

Dženan Memić zadobio je teške ozljede u sarajevskom naselju Ilidža pod okolnostima koje je prvobitna istraga tretirala kao prometnu nesreću. Zbog toga je bila podignuta i optužnica protiv dvojice muškaraca romske nacionalnosti, no oni su pravomoćno oslobođeni.

Članovi Dženanove obitelji tvrde kako je on ubijen te da je prvobitna istraga imala za cilj zaštititi ubojicu. Kažu i kako točno znaju tko je to, ali ime do sada nisu objavili.

Ključni svjedok trebala je biti upravo Alisa Mutap koja je bila s Dženanom u trenutku kada je teško ozljeđen, no ona je uporno tvrdila kako je dobila amneziju te da se ničega ne sjeća.

Sud je osuđujuću presudu temeljio i na svjedočenju liječnika-neurologa Kemala Dizdarevića koji je neposredno nakon nesreće pregledao Mutap i ocijenio kako nije bila u stanju amnezije.

Drugoosuđeni Dupovac u vrijeme nesreće bio je šef odjela za istrage prometnih nesreća pri MUP-u Sarajevske županije.