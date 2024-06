Prepad na dostavljača hrane u Rijeci: 'Udario me je šakom. Htjeli su mi uzeti motor...'

Riječka policija još traga za dvama mladićima koji su u nedjelju malo poslije 20 sati nasrnuli na Matea Pavlića (20), dostavljača Glova, nakon što im nije pristao dati službeni motocikl kojim obavlja posao. Mladić je još u šoku. I dan nakon divljačkog incidenta strah ga je, kaže, ići na posao. Ovo, naime, nije prvi put da se na poslu suočava s neugodnim situacijama.

- Radim za Glovo od veljače i već sam imao pokušaj krađe hrane te jedan verbalni napad od čovjeka koji se žalio na narudžbu, ali nikad nisam doživio ovakvo nešto. Ovo je kap koja je prelila čašu i ovaj put sam morao sve prijaviti policiji - kaže uznemireni mladić.

Napali su ga na parkiralištu iznad plaže Žurkovo, u Kostreni, nadomak Rijeke.

- Dostavljao sam hranu curama na plaži i nakon toga, u povratku na parkiralište, pored mene su se pojavila dva mladića od oko 18 godina. Jedan je povikao: 'Daj mi taj motor!'. Rekao sam da ne mogu, da radim i žurim. Odjednom, ničim izazvan, on me snažno, punim šutom, šakom udario u glavu. Ostao sam zatečen, ali sam se brzo pribrao i posegnuo za ključevima u džepu. Tad sam dobio još jedan puni šut u glavu. U tome metežu upalio sam motorić i krenuo udaljavati se, a on me tad pokušao nogom oboriti s motocikla na tlo. Nasreću, uspio sam nekako održati ravnotežu pa u tome nije uspio. Siguran sam kako bi me, da sam pao, iscipelario jer je bio baš agresivan. Drugi dečko, njegov frend, cijelo vrijeme samo je stajao i sve promatrao, ni ne pokušavši spriječiti ga - kaže Mateo i dodaje da je sreća što je cijelo vrijeme na glavi imao kacigu, koja ga je spasila od težih ozljeda.

Ne razumije, kaže, takve ljude koji misle da nasilničkim ponašanjem mogu dobiti nešto što žele.

- To vam je isto kao da nasrnete na poštara. Zar ćemo dopustiti da živimo u društvu u kojem to postaje normalno jer normalno nije - pita se zgroženi Mateo.

Mladić je tad nazvao oca te policiju, koja je odmah izašla na teren i napravila zapisnik.

- Istraga je i dalje u tijeku i traga se za napadačima - kratko su u ponedjeljak potvrdili iz riječke policije.

Mateov otac Saša Pavlić moli i poziva one koji su možda svjedočili napadu da se jave na njegov Facebook profil. Ističe da napadi na dostavljače hrane postaju uobičajeni i to, kaže, mora prestati.

- Svaki napad, bez obzira na koga, potrebno je dovesti do kraja, istražiti i procesuirati jer je samo pitanje dana kad će se dogoditi veće zlo. Zaustavimo nasilje dok nije kasno. Tražimo krivce i nadam se da će ih adekvatno kazniti kako bi se i svima ostalima kojima ovakve gluposti padaju na pamet poslala poruka da je takvo divljaštvo neprihvatljivo - zaključuje otac.