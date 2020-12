Krunoslav Capak usporedio je tjedne brojke i zaklju\u010dio kako su brojke i dalje visoke te razli\u010dite po \u017eupanijama. Na prvom mjestu je, po incidenciji,\u00a0i dalje Vara\u017edinska \u017eupanija, a slijede ju Me\u0111imurska i Krapinsko-zagorska \u017eupanija. Hrvatska je i dalje na 26. mjestu EU-a, a po mortalitetu na 16. mjestu sa stopom od 580,7 na milijun stanovnika.\u00a0

- Od zadnje pres konferencije krenuli s brzim antigenskim testovima u Vara\u017edinskoj \u017eupaniji. Trenutno se testiraju zaposlenici koncerna Calzedonia. Do danas ujutro smo napravili 339 brzih antigenskih testova, od \u010dega je 10 pozitivno. Testiranja u domovima socijalne skrbi su tako\u0111er krenula, a krajem tjedna \u0107e slu\u017ebe dobiti izvje\u0161taj iz tih domova - rekao je.\u00a0

Bo\u017einovi\u0107: Dru\u017eenje je idealno za \u0161irenje korone\u00a0

- \u0160to se ti\u010de Bo\u017ei\u0107a i Nove godine, mi smo ju\u010der poslali neke poruke, o toj temi se intenzivno vode razgovori. U blagdansko vrijeme ljudi imaju vi\u0161e potrebe i vremena vidjeti ljude koje ina\u010de ne stignu - rekao je Davor Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

- Mi smo poslali neke poruke, a to je tema o kojoj se intenzivno vode razgovori i unutar i van sto\u017eera. Ovaj vikend planiramo razgovore s predstavnicima crkve i drugima. Sad ve\u0107 mo\u017eemo re\u0107i za blagdansko vrijeme ljudi imaju vi\u0161e potrebe i vi\u0161e vremena vidjeti one koji su im va\u017eni \u017eivotu a nisu ih vidjeli, a kada znate da o tome razmi\u0161lja velik broj ljudi, kada bi se svi na\u0161li imali bi veliki broj kontakata koji bi zna\u010dio veliki epidemiolo\u0161ki rizik. Mi \u0107emo iza\u0107i s posebnim porukama, ali ve\u0107 sada \u017eelimo poslati poruku: da se svi suzdr\u017ee od kontakata i dru\u017eenja izvan svojih ku\u0107anstava. Najiskrenija \u017eelja za sre\u0107u i zdravlje i za Bo\u017ei\u0107 i Novu ne i\u0107i u posjete i po\u017eeljeti svima koji su nam dragi sre\u0107u telefonom, video porukom, to je najbolji na\u010din pokazati nekome da vam je stalo. Ovo je osnova... Znam da je ovo tradicija. Ali po svemu \u0161to smo dosad nau\u010dili o virusu to dru\u017eenje je idealno za \u0161irenje korone - poru\u010dio je Bo\u017einovi\u0107.

O mjerama\u00a0

Capak je dodao kako su komunicirali da \u0107e raditi na planovima popu\u0161tanja ili poja\u010davanja mjera, me\u0111utim, zasad su se priklonili varijanti da dnevno razmatraju brojke i trendove i sukladno tome donose odluke.\u00a0

- Te\u0161ko je predvidjeti situaciju. Obzirom na na\u0161e proljetno iskustvo s epidemijom, mi nemamo formulu kako da uklju\u010dimo hladno\u0107u i situaciju da se zaklju\u010davamo u ku\u0107anstvima, boravimo u zatvorenim prostorima. To je te\u0161ko iskalkulirati jer s time iskustva nemamo, mo\u017eemo pratiti samo druge zemlje. Mnoge zemlje Europe koje jesu najavile popu\u0161tanje mjera su od toga odustale i zbog toga \u0161to se brojke ne smanjuju, nego se u nekima drasti\u010dno pove\u0107avaju - poru\u010dio je.\u00a0

Cjepivo i alergije\u00a0

Alemka Markoti\u0107 rekla je da je alergi\u010dar te da se cijepila protiv svega do sad, pa tako i protiv gripe. Istaknula je da proizvo\u0111a\u010d mora istaknuti na cjepivo protiv korona virusa koji su alergeni pristupi.\u00a0

- Naravno, uvijek se u \u017eivotu mo\u017ee dogoditi da ste jeli kikiriki 500 puta, a 501. put \u0107ete dobiti reakciju. A sve ostalo, \u0161to ste alergi\u010dar, to ne zna\u010di da je to kontraindikacija. Mora to\u010dno biti deklarirano koji su to sastojci na koje se mo\u017ee razviti alergija, pa se oni koji su alergi\u010dni na to ne moraju cijepiti - objasnila je Markoti\u0107.\u00a0

Skladi\u0161tenje cjepiva\u00a0

- Mi smo zatra\u017eili od lije\u010dnika obiteljske medicine i ZJZ-a da nam dostave podatke za cijepljenje. Vi\u0161e od 50 posto zaposlenih u socijalnim ustanovama je zainteresirano za cijepljenje, isto je i u zdravstvenim ustanovama. To \u0107e i\u0107i po prioritetima, cijepit \u0107e se oni koji dolaze u direktan kontakt s Covid pacijentima, prvenstveno oni koji su izlo\u017eili aerosolu. \u0160to se ti\u010de skladi\u0161tenja, mi s time nemamo nikakav problem, jer cijelu koli\u010dinu Pfizera mo\u017eemo skladi\u0161titi u tri institucije, \u010dak i vi\u0161e od te koli\u010dine koje nam mogu isporu\u010diti odjednom. \u017dupanijski zavodi za javno zdravstvo, osam njih imaju dodatne kapacitete, a mi imamo dogovor s Pfizerom da nam je dostavljaju sve odjednom, nego jednom tjedno u kutijama sa suhim ledom u kojem cjepivo mo\u017ee stajati. Ne\u0107emo imati pote\u0161ko\u0107a \u0161to se ti\u010de skladi\u0161tenja - rekao je Capak.\u00a0

Zara\u017eenu i nepokretnu \u017eenu su poslali ku\u0107i da o njoj brine suprug od 80 godina kojemu nisu rekli da je zara\u017eena. Nakon \u0161to joj je doma pozlilo, prevezena je u KB Dubrava pa su ju opet poslali doma. Obzirom da nikoga nije bilo doma, smjestili su ju u Arenu. Na pitanje za\u0161to ju iz Dubrave odmah nisu smjestili u Arenu i za\u0161to ih se \u0161alje ku\u0107i bez provjere ima li tko o njima brinuti i imaju li mogu\u0107nosti za izolaciju, zamjenica ministrica Bero\u0161a rekla je da nisu imali saznanje o tome, ali da \u0107e zatra\u017eiti o\u010ditovanje o tome pa izvijestiti naknadno.\u00a0

- Op\u0107enito bi se trebalo provjeravati ima li tko brinuti o njima - odgovorila je.\u00a0

Kazne za maske\u00a0

- U zadnja 24 sata Ravnateljstvo civilne za\u0161tite je, osim i drugih nadzora, obavilo dva nadzora javnih okupljanja i nisu utvr\u0111ene nikakve nepravilnosti, a isto vrijedi i za policijske slu\u017ebenike. \u0160to se ti\u010de kazni za neno\u0161enje maski, policija je izdala upozorenje za devetero ljudi, a odredila nov\u010danu kaznu u tri slu\u010daja, jedan u Primorsko-goranskoj i dva u Li\u010dko-senjskoj - rekao je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

Krunoslav Capak je rekao kako u Primorsko-goranskoj \u017eupaniji, u kojoj je danas preko 400 novozara\u017eenih, nema novih \u017eari\u0161ta, ve\u0107 da su ljudi vi\u0161e u zatvorenom zbog hladnijeg vremena.\u00a0

Stro\u017ee mjere?\u00a0

- Mjere isti\u010du 21. i to\u010dno je da se promi\u0161lja o u\u010dinku ovih mjera na broj svakodnevnih zara\u017eenih i, kao \u0161to smo ve\u0107 rekli, mi u ovom trenutku mo\u017eemo govoriti samo da \u0107e idu\u0107e odluke biti determinirane time kakva \u0107e biti situacija. Ne bih najavljivao neke nove mjere, sigurno je da \u0107e se ovaj re\u017eim produ\u017eiti, a ukoliko bude nekih pojedina\u010dnih korekcija, pravovremeno \u0107emo komunicirati - rekao je Bo\u017einovi\u0107 na pitanje ho\u0107e li ponovno uvoditi zabrana napu\u0161tanja mjesta prebivanja.\u00a0