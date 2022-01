Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade.

- Aktualni sat je jučer bio dosta dobar, informativan, nadam se i za javnost. Posebno bih izdvojio naše napore za zadnju godinu priprema za ulazak u europodručje. Danas je održano i Vijeće. Imamo široku potporu da se taj proces privede kraju - poručio je.

Na pitanje da komentira pismo koje mu je poslao predsjednik Zoran Milanović, Plenković je rekao:

- Taj neki scenarij upućivanja pisama, nisam vidio... Nisam uopće vidio sadržaj toga. Metodološki je to apsolutno neprihvatljivo slanje pisanja pa onda objavljivanje u medijima. To mi je irelevantno. Sadržaj izvješća nisam čitao. Glede koncepta i teze, ne vidim mogućnost daljnju suradnju, okej, i to zbog, pazite ovo, strateškog zlostavljanja? Mogu i ja tako reći, da predsjednik Republika strateški zlostavlja i ne vidimo mogućnost za suradnju, ali vidimo dijalog. Ništa, sve skupa ništa - rekao je Plenković i rekao da se u rad Banožića neće miješati.

- Banožić je rekao da je zadovoljan izvješćem. Ako je on zadovoljan, meni je ok. Nisam čitao, kad budem imao vremena, pozabavit ću se tom temom - rekao je.

Plenković kaže kako Banožiću i Milanoviću preporučuje da komuniciraju. Ugovore o kupnji Rafalea će mu Vlada dostaviti jer kao predsjednik države ima pravo na to, kaže premijer.

Na pitanje o ukidanju covid potvrda, koje je predložio koalicijski partner Dario Hrebak, Plenković je rekao kako se koalicija sastaje svaki utorak i prolaze se sve ključne teme.

- U ovom trenutku nema nikakvih promjena oko politike s covid potvrdama. Situacije u drugim zemljama su bitno različite, stanovništvo im je bolje procijepljeno - komentirao je.

O opozivu ministra Horvata

Što se tiče opoziva ministra graditeljstva Darka Horvata zbog spore obnove i "uvjetnoj potpori" o kojoj je govorio Hrebak, Plenković je rekao kako ministar radi, "rade svi resori i točka".

Na pitanje postoji li problem između njega i Hrebaka, Plenković je rekao kako misli da ne.

- Suradnja je odlična. Morate razumjeti da je koalicija koalicija. Svaka stranka ima svoju različitost. Mi ne zatvaramo vrata i ne govorimo da ne možemo više surađivati - poručio je.

O stanu Frke Petešića

Što se tiče Zvonimira Frke Petešića, Plenković je rekao kako je to "fenomenalan primjer kako učiniti Zvonka nekim problemom, za njega ili onako usput, za mene".

- Preporučio bih im da im Zvonko bude suradnik, da rade za Hrvatsku kao on pa neka onda pričaju o njemu. Za drugo čitajte priopćenje Ministarstva državne imovine. Ne bavim se osobnim stvarima - poručio je.

Naveo je kako je u istom stanu ranije bio ministar Salaj, ministrica Sobol, državna tajnica Sonja Čikotić.

- U istom tom stanu i isto im je ministarstvo temeljem nekog pravilnika to dalo. Zvonko na to ima pravo kao državni dužnosnik. Ima pravo na to i točka - rekao je.

