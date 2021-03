Nacionalni Stožer održao je redovitu presicu na kojoj se govorilo o sprovodu Milana Bandića, novim sojevima, cijepljenju, te strožim kontrolama spontanih javnih okupljanja.

Krunoslav Capak je naveo da imamo rast novozaraženih, na tjednoj bazi povećanje je 15,7 posto. Incidencija je 151.9, najnižu ima Istarska županija, a najveću Dubrovačka. Četvrti smo u EU, bolji od nas su Finska, Njemačka i Danska.

Nuspojava na cjepivo je 1227 dosad.

Vili Beroš:

Ovaj rast je podsjetnik da epidemiji nije kraj. Pojava novih sojeva u trenutku može preokrenuti dobru situaciju. Kako bismo očuvali ovu prednost, moram unaprijediti mjere i još više inzistirati na cijepljenju. Na cijepise.hr prijavilo se više od 46 tisuća građana. Najveći interes je kod građana između 39 i 54 godine, pa apeliramo i na druge skupine da se jave.

Sprovod Milana Bandića

- To je nadležnost Grada Zagreba. Ono što se vidjelo je da se tamo okupio puno veći broj ljudi nego što je propisano. Moguće da je to veći broj i od onoga što su gradske vlasti očekivale. Što se tiče policijskog djela posla, događaj je prošao bez problema. Što se tiče ovog drugoga, za to postoji procedura, nadležna inspekcija će donijeti odgovarajuće odluke. Načelno mogu reći ako se utvrdi kršenje mjera mogu izdati rješenje o prekršaju, a također i sačiniti optužni prijedlog i podnijeti ga sudu. To je posao inspektora. Ja mogu izraziti očekivanje da će posao biti gotov brzo - rekao je Davor Božinović.

Spontana javna okupljanja

Donijet će se posebne mjere za Grad Zagreb i one se odnose i na okupljanja kod HNK. Sve službe će razgovarati o metodologiji djelovanja, poruka je da bi ljudi od tih neformalnih druženja koja su prepoznata kao jedan oblik širenja virusa trebali odustati, rekao je Božinović.

Hoćemo li zbog duga prema veledrogerijama više plaćati zdravstvo?

- Pomaka ima. Sljedeći tjedan ponovno počinju razgovori nakon konzultacija s predstavnicima veledrogerija. Vjerujem da ćemo naći rješenje tog problema - rekao je Beroš.

Sve više lažnih PCR testova

- Do danas smo imali 459 slučajeva na graničnim prijelazima. Najviše ih ima na području Vukovarsko-srijemske županije, Dubrovačke i Splitske županije. U slučaju sumnje u vrstu testa i radi li se o PCR testu, policija kontaktira epidemiologe. U slučaju potvrde da je lažni test, policija provodi krim istraživanje protiv osobe koja ima takav test i podnosi se kaznena prijava. Kazna zatvora može biti do tri godine - objasnio je Božinović.

Hoće li se ukinuti mjere za sprovode jer se ne poštuju na ispraćajima političara?

Tražio sam je li negdje bilo sprječavanja da na nekom sprovodu bude više od 25 ljudi, Civilna zaštita je dala podatak da nikada nisu nikoga zaustavili da dođe na sprovod. Odstupanja ima i ima ih kod svake mjere. Kad dođe do odstupanja, postavljamo se na razne načine. Pratimo situaciju. Imali smo signal epidemiologa da se ugostitelji ne drže mjera razmaka, tražili smo reakciju nadležnih lokalnih tijela. U tim slučajevima potičemo lokalne stožere da djeluju.

Nije li Stožer, kada je riječ o sprovodu Bandića, mogao dati primjereniju poruku od onu ministra Beroša koji je rekao da virus nije prvak skoka u dalj?

- Malo se ta izjava izvlači iz konteksta, jer je to bio odgovor na neko drugo događanje. Možda je ta izjava nije bila baš najbolja u tom trenutku - odgovorio je Beroš.

Beroš je također komentirao navod da se ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković cijepila u Hrvatskoj.

- Nemam tu informaciju. Ako je naš državljanin, ta opcija postoji, ali ako nije, onda nije mogla. No, ja o tome ništa ne znam - rekao je Beroš.