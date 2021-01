- 41532 osobe su cijepljene. 3772 osobe cijepljene su u Sisa\u010dko-moslava\u010dko \u017euapniji. U sustavu domova za starije testirano je 13157 djelatnika, 88 posto od ukupnog broja djelatnika - dodao je.

\u0160ef Sto\u017eera\u00a0Davor Bo\u017einovi\u0107\u00a0komentirao je mjere o prelasku granica.

- I hrvatski dr\u017eavljani \u0107e mo\u0107i zbog neodgodivih poslova boraviti u susjednim zemljama do 12 sati. Kada osoba zaista ne\u0107e imati drugog izbora, kao \u0161to je odlazak lije\u010dniku ili sprovod ta \u0107e se odredba primjenjivati. Taj reciprocitet \u0107e sada biti jasniji -\u00a0kazao je.\u00a0

-\u00a0Tek smo donijeli odluku o produ\u017eetku mjera, traju do 31. sije\u010dnja. I dalje radimo kako smo radili od po\u010detka, pratimo situaciju u RH i zemljama oko RH. Sve \u0107emo javiti nekoliko dana prije nego \u0161to ove mjere isteknu. Ovo je zimsko vrijeme i sve \u0161to se radi, radi se kako bi postigli ono \u0161to se pokazalo kao efikasno, a to je prozra\u010divanje prostora, maske u zatvorenom, distanca. Na\u0161e mjere su varijacija kako te osnovne stvari ukalkulirati u nekakvu odluku. Nije realno najaviti ne\u0161to danas i to mi ne\u0107emo napraviti - komentirao je eventualno ubla\u017eavanje mjera.

Krunoslav Capak je odgovorio na pitanje za\u0161to smo naru\u010dili najvi\u0161e AstraZenecinog cjepiva. Rekao je\u00a0da se u Europskoj komisiji tvrdilo da \u0107e prvo biti registrirano to oxfordsko cjepivo.\u00a0

- Kada je do\u0161ao taj ugovor vidjeli smo da je cijena najpovoljnija, to je trebalo biti prvo cjepivo.\u00a0 Europska komisija radila kona\u010dni raspored prema broju stanovnika - rekao je.

-\u00a0U\u010dinkovitost je 62 do 92 posto. u\u010dinkovitost raste s drugom dozom. Testiranje na 40.000 osoba, u\u010dinkovitost protiv te\u0161kih oblika bolesti je 100 posto. Cjepivo \u0161titi protiv te\u0161kih oblika sto posto -\u00a0rekao je Capak na pitanje kako \u0107e motivirati ljude da se cijepe. On je podsjetimo, cijepio se Pfizerovim cjepivom.

-\u00a0 Situacija se analizira, ne mo\u017eemo najaviti nikakvo popu\u0161tanje. Pojedini savezi su poslali upite i dopise, odgovaramo im i komuniciramo s Ministarstvom sporta, pratimo situaciju - odgovorio je Capak na pitanjeu o\u00a0

Capak nije mogao re\u0107i koliko se ljudi prijavilo za cijepljenje.\u00a0

- Koliko se gra\u0111ana prijavilo za cijepljenje ne znam to\u010dno. Razlikuje se od lije\u010dnika do lije\u010dnika, kod nekih je vrlo malo, kod nekih tre\u0107ina ili pola osiguranika. Interes raste, pove\u0107ava se -\u00a0kazao je Capak.