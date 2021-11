Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije ispred Doma zdravlja Zagreb - Centar u 10 sati.

- Od danas kreće cijepljenje uz cijepljenje na Velesajmu, kada govorimo o punktovima Grada Zagreba, uz to kreće danas cijepljenje po kvartovima po Domovima zdravlja na osam lokacija. To će biti popodne od 14 do 20 sati, svaki dan pa i vikendom. Tako da ljudi mogu lakše doći do cjepiva nakon posla, kad je ipak najveća gužva - rekao je zagrebački gradonačelnik. Osim toga, i dalje su u funkciji punktovi HZJZ-a.

- Zahvaljujem svim liječnicima na radu kako bi proširili kapacitete. Pozivam sve na cijepljenje - rekao je. Dodao je kako se u Zagrebu cijepilo 67 posto odraslog stanovništva.

- Najveći udio je među najstarijima, ali vidimo trend da sve više mladih dolaze na cijepljenje. Najveći dio cijepljenih je onih koji su dobili prvu dozu, to ohrabruje da ćemo pandemiju moći staviti pod kontrolu. Zdravstveni je sustav dosta opterećen i svaki dan imamo velik broj zaraženih - poručio je.

Zamijenit će 40 posto javne rasvjete

Govoreći o klimatskoj konferenciji u Glasgowu, Tomašević je istaknuo kako nastavljaju s projektom koji je izglasan u prošlom sazivu Gradske skupštine za vrijeme pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a to je mijenjanje javne rasvjete.

- 40 posto javne rasprave će biti zamijenjeno - rekao je dodavši kako i on danas putuje u Glasgow na konferenciju gdje će biti govora o zelenoj tranziciji u gradovima.

Vezano za potvrde koje se uvode od 15. Studenog u sve državne i javne službe, Tomašević je istaknuo kako još čekaju odluku kojom će vidjeti detalji, a da će slijediti primjer države.

- Oni koji nemaju potvrde morat će se testirati nekoliko puta tjedno. To je veliki trošak i to je ostalo za komunikaciju s državom - rekao je.

O ukidanju mjere

- Tu nema nikakvih ušteda, isti iznos je predviđen kao i ove godine. Naknada za prvorođeno dijete se i povećava - rekao je komentiravši smanjenje naknada za svako rođeno dijete.

Što se tiče ukidanja mjere roditelj-odgojitelj, naglasio je kako je bila neodrživa te se iznos približio iznosu plaća preko 6000 zaposlenih u vrtićima.

- Što sam govorio 2019., ostajem pri tome. HDZ tada nije podržao demografsku strategiju zbog mjere roditelj-odgojitelj, a sad se događa Kopernikanski obrat i kritiziraju ukidanje - istaknuo je.

Na pitanje što je s majkama koje su dale otkaze kako bi bile s djecom, Tomašević je upitao kakva je to mjera da netko daje otkaz da ju koristi.

To nisu uštede jer će se taj novac koristiti za izgradnju vrtića, poručio je na opasku novinara da Zagreb kreće u prve uštede na bebama, djeci i školarcima.

- S ovakvom politikom smo došli do toga da nemamo dovoljno vrtića, grupe su prevelike - rekao je.

Na opasku novinara da ne mogu te majke samo tako naći posao, Tomašević poručuje kako bi im tek bilo nakon 15. godine najmlađeg djeteta.

Što se tiče besplatnih udžbenika, rekao je kako je Zagreb jedini veliki grad koji ima besplatne udžbenike. U proračunu je bivša vlast odvojila neadekvatan iznos za kupovinu udžbenika i radnih materijala, u proračunu je bilo dovoljno za trećinu djece.

O besplatnim udžbenicima

- To bi bilo dovoljno za obitelji koje ostvaruju prava za dječji doplatak - rekao je i dodao kako se uspjelo naći novca kroz uštede da svi imaju besplatne udžbenike.

- Ne postoji ugovor s roditeljima-odgojiteljima tako da ne vidim kako bi tu pravno mogle biti moguće tužbe - rekao je na najave roditelja da će pokrenuti tužbe.

Za sada sve ostaje isto što se tiče besplatnih udžbenika i za iduću školsku godinu, rekao je.

- Cijeli proračun ćemo predstaviti u utorak - rekao je na pitanje postoji li još nešto što će se rezati, smanjivati, ukidati, a kako bi se postigle uštede.