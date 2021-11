Prvih pet mjeseci zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića bila su obilježena gašenjem vatri, kosturima iz ormara, ali i priličnim nesnalaženjem u nekim važnim odlukama, poput onih o gospodarenju otpadom. I u Možemo! su svjesni da do kraja godine moraju popeglati taj imidž te ostaviti dojam i da znaju što žele i da imaju ljude koji će to moći provesti. Jer Zagreb je izlog, grad na kojem će polomiti zube ili će im biti odskočna daska za nacionalnu scenu. Zasad Tomašević vozi spust iako se trudi snaći u iznimno složenom gradskom sustavu s brojnim iznenadnim krivinama i preprekama. Prijelomnica za Tomaševića dogodit će se u sljedeća tri tjedna, u kojima će pokušati prikazati odlučnost i viziju. Dva su ključna projekta koje priprema. Prvi je proračun za sljedeću godinu - prvi put u 20 godina on bi se trebao smanjivati u odnosu na prethodne godine. Drugi je plan restrukturiranje Zagrebačkog holdinga. Novac koji prolazi kroz ta dva sustava je nezamisliv za bilo kojeg drugoga gradonačelnika u Hrvatskoj, radi se o gotovo 20 milijardi kuna, kad se sve zbroji. Od toga je ovogodišnji proračun bio oko 9,5 milijardi, a sa svim ustanovama i ostalim proračunskim korisnicima penje se na 14 milijardi kuna. Zagrebački holding je više od 4,5 milijardi kuna i na kraju dolazi gradski prijevoznik ZET s oko milijardu kuna. Iako je to golema moć, radi se o sustavu spojenih posuda. Posuda koje su prilično napukle i jedva drže vodu nakon Bandićeve rasipničke ere i stalnog smanjenja prihoda uvjetovanih Vladinim poreznim rasterećenjima kroz porez na dohodak koji je glavni prihod Zagreba.