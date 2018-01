Preširoke su za aparat: Prodali karte, a ne mogu se poništiti

Išla sam na posao. Kupila sam jednu kartu od vozača autobusa. Htjela sam je poništiti, no nikako nije mogla ući u aparat, kazala je putnica.

Na ZET-ovoj autobusnoj liniji 136 Špansko - Črnomerec prije nekoliko dana prodane su karte koje se nisu mogle poništiti.

- Jedna cura kupila je kartu. Pokušala ju je poništiti, no nije uspjela. Kupila sam i ja kartu od vozača te je nakon nekoliko pokušaja nisam uspjela poništiti u aparatu. Kazala sam vozaču da nešto nije u redu s kartom, na što mi je on kazao da je očito došlo do pogreške. Kazao nam je da se slobodno možemo voziti iako nemamo poništene karte - kazala nam je putnica.

Dodala je da je tijekom vožnje razmišljala što će reći ako dođe kontrola te zatraži kartu koju nije poništila. Naime, kartu nije mogla ponišiti jer je dva milimetra šira od uobičajenih ZET-ovih karata koje se prodaju.

Uobičajena karta široka je 30 milimetara, a neispravna karta ima 32 milimetra.

Foto: PIXSELL

Iz ZET-a su se putnicima ispričali zbog neadekvatnog formata karte.

- Vozač je konkretan slučaj odmah dojavio nadležnoj službi. Promptno je obavljena i dodatna provjera dimenzija karata kojim raspolažemo i nisu zamijećene daljnje nepravilnosti. Sigurni smo kako je riječ o sporadičnom slučaju nastalom u procesu izrade karata. Napominjemo kako su sve vrste karata označene odgovarajućim serijskim brojem i pripadajućom zaštitom, a u praksi ne očekujemo poteškoće za korisnike - odgovorili su nam iz ZET-a.