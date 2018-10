Prešla kod Bandića, a brat joj u ZET-u: 'Tamo radi godinama!'

Bivša saborska zastupnica HNS-a Marija Puh prešla je u stranku Milana Bandića, a uz nju i šest zastupnika u Krapinsko zagorskoj županiji, te bivši predsjednik zagorskog HNS-a Anđelko Topolovec.

Portal Net.hr je jutros objavio da je nedavno, upravo brat Marije Puh, Milan, zaposlen u zagrebačkom ZET-u i to bez natječaja. ZET kontrolira Milan Bandić, a SDP-ov Gordan Maras je to okarakterizirao klasičnom političkom trgovinom. Još čekamo odgovor ZET-a kada i na koje mjesto je zaposlen Milan Puh.

Zagorski list na svom portalu Zagorje.com prenosi izjavu Puh da nikakve političke trgovine nije bilo i da nije kod Bandića prešla jer joj je zaposlio brata.

- Moj brat je davnih dana zaposlen u ZET-u, prije nego sam ja uopće upoznala gradonačelnika i porazgovarala s gradonačelnikom, pa ne vidim tu nikakav problem. Da li bi sada svi Zagorci trebali otići iz ZET-a zbog toga što je Zagorje na neki način stalo uz stranu gradonačelnika? Nema tu nikakve političke trgovine, ponavljam, svi koji tvrde da je u igri politička trgovina očito govore iz vlastitog iskustva. Meni je jedini interes interes naših Zagoraca, da ljudi ostanu na ovim prekrasnim bregima i s kvalitetom života kakvu zaslužuju - rekla je Puh.

Na novinarsko pitanje da iz Živog zida danas govore da će ići s prijavom za političku korupciju, Puh je odgovorila da za to nemaju osnove.

- Ja vam još jednom ponavljam, moj brat radi u ZET-u već nekoliko godina, čak ne znam na kojem mjestu radnom radi, tu nema nikakve povezanosti, to je sve lako provjerljivo - rekla je Marija Puh, prenosi Zagorje.com.

Puh je rekla da su u njezinom fokusu političkog djelovanja od samih početaka u saborskim klupama uvijek bili projekti i jasne stvari koje mogu pomoći malim ljudima.

- Prije 16 mjeseci kada je HNS pristupio koaliciji s HDZ-om i očuvao Vladu, imali smo dogovor da će to na neki način biti honorirano. Ljudi u Zagorju se nisu nikada pomirili činjenicom da smo ušli u koaliciju s HDZ-om, nije im to bilo toliko prirodno, ali je naše obećanje bilo da će to biti honorirano u vidu određenih projekata koje smo imali za Zagorje i za Zagorce. Moja jedina parola je da Zagorje nikada ne smije postati Slavonija, moramo reagirati što prije i očuvati ljude na našim zelenim bregima i svi oni projekti koje sam pokušavala izgurati u ovih 16 mjeseci i još mnogi projekti koji će doći, dobila sam podršku od gradonačelnika Grada Zagreba, koji je rekao da će stati iza Zagorja, stati iza naših projekata i ja se stvarno sada nadam da ćemo u budućnosti pokazati Zagorju da će dobiti ono što uvijek zaslužuje i što treba zaslužiti - izjavila je Marija Puh.

Našli smo prijatelja u Bandiću

Dugogodišnji i donedavni predsjednik ŽO HNS-a KZŽ i načelnik Radoboja Anđelko Topolovec ponovio je da je odluka o izlasku iz stranke donesena zbog nebrige HNS-a prema Zagorju.

- Naravno da ovi govori o tome da imamo nekakve vlastite interese, jesu točni. Naši vlastiti interesi jesu razvoj i briga za Zagorje. Našli smo istinskog prijatelja u gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću i nadamo se da budemo sve ono kaj smo dogovorili s gradonačelnikom, a u interesu Zagorja, za Zagorje i učiniti. Naravno da nebrigu sigurno ne budemo trpjeli niti minutu, kada bi osjetili da Zagorje ne bude u fokusu događanja naše nove stranke - rekao je Anđelko Topolovec.

On ističe da će i dalje podržavati SDP-ova župana Željka Kolara, kao što su ga podržavali i dok su bili u HNS-u. Zagorski SDP kojeg vodi Siniša Hajdaš Dončić i čija stranka napada ovaj prelazak HNS-ovaca Bandiću, tako je postao preko noći koalicijski partner istom tom Milanu Bandiću.

Da interesa ni političke trgovine nema te da ne trguje ni sa kim, izjavio je i gradonačelnik Zagreba, predsjednik ''Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti''.

- Pratite naš rad pa ćete vidjeti da li je to dobro ili nije. Još će neki ljudi doći u klub, uskoro ćemo imati presicu na drugom mjestu. Ja ne snubim nikoga, još manje mene snube. Šljakeri se prepoznaju, to je kemija - izjavio je Bandić.

- Mogu reći da su Zagreb i Zagorje kao prst i nokat, Zagreba bez Zagorja nema i obrnuto. Sigurno ću raditi i predlagati, kao i dosada, preko Kluba zastupnika, da se oslobode i povećaju fiskalni kapaciteti za Zagorje, osiguraju kvote besplatnog studiranja učenika u Zagorju, da se razvojni i socijalni projekti realiziraju kao i u Zagrebu, da se integrirani prijevoz konačno realizira, da se ljudi iz Jesenja ili Mača, voze istom kartom kao ljudi s Črnomerca na Jelačić plac. Da se male poduzetnike više integrira i poveže sa Zagrebom. Ovo su ljudi koji ulijevaju povjerenje. Zagorje se uklapa u naš svjetonazor - rekao je Bandić i poručio svom prijatelju, županu Kolaru da je on sigurniji nego lova u švicarskom sefu što se tiče podrške, jer je pošten i korektan i dobro radi svoj posao.