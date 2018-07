'Prestravljena': Melanija nije mogla sakriti strah od Putina?

Otkako je Donald Trump postao 45. predsjednik SAD-a lice njegove supruge Melanije je izvor različitih špekulacija. Sve je počelo još na inauguraciji kada je nagla promjena raspoloženja prve dame SAD-a izazvala brojne komentare. Prije dva dana Trump se u Helsinkiju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ