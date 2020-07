Presuda stiže u ponedjeljak: 'Prnjak je bio njegov nadređeni, Berisha ga je upucao u strahu...'

U kolovozu 2018. godine bivši vojnik Ante Prnjak ubijen je s 14 metaka iz automatske puške. Za taj zločin optužen je Liridon Berisha, koji tvrdi kako ga nije ubio na okrutan način, a presuda je u ponedjeljak

<p>Završnim riječima tužiteljstva te obrane okončana je glavna rasprava na suđenju <strong>Liridonu</strong> <strong>Berishi</strong> (28), optuženom za teško ubojstvo <strong>Ante</strong> <strong>Prnjaka</strong> (34), prenosi <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/presuda-za-likvidaciju-na-ttts-u-u-ponedjeljak-berisha-ubio-prnjaka-rafalom-iz-kalasnjikova-u-strahu/">Dalmacija Danas</a>, a presuda stiže u ponedjeljak.</p><p>To ubojstvo odvilo se u kolovozu 2018. godine kada je bivši vojnik Prnjak likvidiran s 14 metaka iz automatske puške, a tužiteljstvo je nadodalo kako je to sve odrađeno 'na izrazito okrutan te podmukao način'.</p><p>Dvojica su stigla Prnjakovim BMW-om na splitski trgovački terminal na istoku grada oko 22:40, a samo je Berisha napustio mjesto zločina. Kasnije je zapalio taj BMW nakon što ga je polio gorivom.</p><p>Glavna se bitka tijekom suđenja vodi oko kvalifikacija potrebnih za 'teško' ubojstvo koje donosi moguću kaznu do 40 godina zatvora, a tužiteljica smatra da je riječ o okrutnom zločinu jer je Prnjak bio svjestan što će se dogoditi od trenutka kad je Berisha uzeo oružje u ruke.</p><p>Branitelj pak tvrdi da je Berisha zapucao u strahu od inače dominantnog Brnjaka, a u prilog toj tezi bi išla vještačenja i balističarke i patologinje. Šest metaka pogodilo Prnjaka u glavu, a od toga dva u potiljak. Četiri metka su završila u leđima, a ostali u rukama te natkoljenici. S obzirom na brzinu rafala 'kalašnjikova' koja je 600 komada streljiva u minuti, vještakinja Sunčica Kuzmić napomenula je kako se u ovom slučaju radilo o jednom ili dva ispaljena rafala.</p><p>Kao argument za 'podmuklost' ubojstva navodi se to da je Berisha iskoristio poznanstvo i povjerenje koje je imao kod Prnjaka, prenosi <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/presuda-za-likvidaciju-na-ttts-u-u-ponedjeljak-berisha-ubio-prnjaka-rafalom-iz-kalasnjikova-u-strahu/">Dalmacija Danas</a>.</p><p>Optuženi Berisha priznao je kako je pucao, ali je tijekom suđenja htio prikazati kako se zapravo bojao Prnjaka te je sa svojim odvjetnikom htio naglasiti kako je on zapravo bio Prnjakov podređeni.</p>