Izrešetao Prnjaka s 14 metaka u Splitu: Ne osjećam se krivim

Na Županijskom sudu u Splitu u petak ujutro počelo je suđenje Liridonu Berishi (27) iz Stobreča koji je, po vlastitom priznanju, ubio Antu Prnjaka (34) iz Kljaka. Peteročlanim sudskim vijećem predsjedava sutkinja Višnja Strinić. Državno odvjetništvo traži da se Berishi sudi za teško ubojstvo jer je, smatraju, Prnjaka ubio na podmukao i naročito okrutan način. No, Berishin odvjetnik Željko Gulišija, ne slaže se s tom pravnom kvalifikacijom i planira to i dokazati.

- Ne osjećam se krivim na način na koji mi se stavlja na teret – rekao je Liridon Berisha, zvani Lili, na upit sutkinje da se izjasni o krivnji. Na sud je stigao u lisičinama i s lancima na nogama. Berisha je, podsjetimo, Prnjaka izrešetao s 14 metaka, 21. kolovoza 2018. godine u 22.40 sati, na splitskom TTTS-u. Uhićen je u Omišu dva dana kasnije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Postavlja se pitanje je li žrtva patila više od uobičajenog, pri čemu nam je važno mišljenje sudskog vještaka. Sjetimo se slučaja Meksikanke Selene Macedo, i slučaja ubojstva u Supetru gdje je žrtva umrla od gušenja selotejpom. To što je u žrtvu ispaljeno 14 metaka ne znači da nije bio mrtav odmah na početku. Što se tiče podmuklosti, jedino Berisha zna sve o njihovom odnosu i zašto su tu večer išli skupa. Tu moram spomenuti i Prnjakov karakter, ratovanje u Afganistanu, kriminal i preprodaju droge.

Također, što se tiče drugog kaznenog djela koje mu se stavlja na teret, sprječavanje dokazivanja, takvo djelo odnosi se samo na sprječavanje dokazivanja tijekom sudskog postupka – naveo je Željko Gulišija. Kako smo ranije izvještavali, obdukcija je utvrdila da je Prnjak ustrijeljen s dva metka u zatiljak te četiri u desnu sljepoočnicu.

Četiri metka dobio je u leđa i prsa, a ostale u obje ruke te natkoljenicu. Nađen je mrtav pred halom u izgradnji. Na TTTS su se dovezli Prnjakovim BMW-om kojega je Berisha dan poslije odvezao u Srinjine te zapalio polivši ga benzinom iz kanistra želeći tako uništiti tragove.

Tijekom istrage Berisha je tvrdio kako ga je Prnjak kamatario zbog duga za kokain, koji je od dvije tisuće narastao 50.000 eura. Na dan ubojstva su zajedno šmrkali kokain, a Prnjak je tada iz automobila izvadio pušku i zatražio od njega da likvidira jednog muškarca za oprost duga. To je naposljetku, Berisha i naveo kao motiv ubojstva. Na suđenju u petak svjedočila su dva svjedoka. D. Š. koji je s Prnjaka poznavao posljednje tri godine naveo je kako su se on i Prnjak čuli dan prije ubojstva i kako mu ovaj nije rekao da mu je netko prijeti.

- Radio je kao izbacivač, pa je tako znao puno ljudi. Znao sam da se protiv njega vodi kazneni postupak zbog droge i kad je završio u istražnom zatvoru, pomogao sam skupiti mu za jamčevinu, s njegovom majkom. Bilo je to oko 100.000 kuna. Znao sam da mu ljudi duguju, ali bio je pošten u odnosu na novac. Odmah po izlasku iz zatvora vratio je novac za jamčevinu kome je trebalo. To su uglavnom bili novci ljudi koji su mu dugovali, a mama je dignula nešto kredita – kazao je svjedok. Svjedokinja S.K., koja živi u Strožancu nedaleko od TTTS-a, ispričala je kako je njih dvojicu tu večer vidjela ispred kuće.

- Imam visoki tlak i bilo je vruće. Nisam se dobro osjećala. Popila sam četiri Normabela od dva miligrama i sjela ispod masline. Naša kuća je zadnja u mjestu i mnogi dođu autom misleći da mogu proći dalje, ali ne mogu. Tako su oni došli i parkirali se. Bilo je sivo auto, a iz njega su izašla dvojica. Viši je bio na mjestu vozača, a niži na mjestu suvozača. Jedan je, ne znam koji, imao predmet dugačak pola metra zamotan u krpu. Nisam dobro vidjela jer su između bila parkirana još dva auta. Krenuli su prema polju. Pitala sam ih što im treba, rekla da je to privatan posjed. Onda su sjeli u auto i otišli. Bili su mirni i ljubazni – rekla je svjedokinja.

Gulišija je na kraju tražio i da se reproduciraju dva videa kojim želi pokazati kako se Prnjak obračunavao s dilerima koji su radili za njega.

- Znam da se ne sudi Prnjaku, ali ovo govori kakav je on bio. Sam je te videe postavio na You Tube – objasnio je Gulišija. Njegov prijedlog je prihvaćen. Sljedeće ročište zakazano je za 29. studenog. Sutkinja je prvo predložila da počne u devet ujutro, no Berisha je zamolio da bude kasnije jer ipak dolazi iz Zadra i treba se rano ustati. Sutkinja Stipišić je udovoljila njegovoj molbi pa je suđenje zakazano za 9.30 sati.