Roman Brnada kriv za stravično ubojstvo žene u Rijeci: Osudili ga na psihijatrijsko liječenje

Roman Brnada, kojemu se sudilo za teško ubojstvo Darinke Krivec (68), koju je usmrtio na okrutan način početkom veljače ove godine riječki Županijski sud osudio je na prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu na šest mjeseci.

- Nakon 6 mjeseci struka će preispitati vaše stanje te odlučiti koliko će vaše liječenje u konačnici trajati. To nitko ne može predvidjeti. Bitno je da se obavezno liječite - kazala je sutkinja u obrazloženju presude, koju je Brnada mirno saslušao i pristojno se zahvalio.

- Da sam tada bio pri sebi uzeo bi flašu i sam je sebi razbio o glavu - kratko je dodao.

Naime, sud je utvrdio da je Brnada teško ubojstvo počinio u stanju neubrojivosti zbog psihopatološkog zbivanja usljed psihotične dekompenzacije organski sumanutog poremećaja i bolesti oštećenja mozga te sklonosti zlouporabe psihoaktivnih tvari i konzumacije alkohola, uslijed čega nije mogao shvatiti značenje svojih djela.

U nakani da žrtvu liši života, nakon konzumacije pića u kafiću u centru Rijeke, prišao je s leđa i počeo gušiti ženu pri čemu joj je slomio jezičnu kost uslijed čega je trpjela veliku bol i strah za život.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U tom nasrtaju bezuspješno su ga pokušali spriječiti konobar i gosti lokala, i sami u strahu za svoj život, dok je on cijeli vrijeme žrtvi vikao “kurvo, zmijo, umri!”. Pri tome joj je zario prste u usta izbivši joj najmanje dva zuba. Potom ju je snažno odgurnuo iza šanka, srušivši ju na pod. Dok je nepomično ležala zapomažući, ubojica joj je, pridržavajući se rukama za pult šanka, cijelim težinom tijela skakao po glavi u najmanje 10 -20 navrata nanijevši joj teške ozljede glave i mozga tako da joj je glava u konačnici bila totalno deformirana.

Potom se, istrgnuvši ulazna vrata lokala iz ruku jednog od gostiju, dao u bijeg.

Nakon što je policija gradom tragala za njim dok je on tumarao naokolo skinuvši se potpuno gol, nekoliko sati kasnije sam je ušetao u policijsku postaju.

Tri dana kasnije, a nakon ispitivanja u DO-u prebačen je u zatvorsku bolnicu za osobe lišene slobode.

Na suđenju se branio šutnjom, no bilo je razvidno da lijekovi pozitivno djeluju na njegovu psihu dok mu je govor tijela na momente otkrivao kako je i sam zgrožen onim što je učinio.

Iako se branio šutnjom na suđenju, preslušana je snimka njegovog ispitivanja u DO-u, dva dana nakon ubojstva. Tada je tvrdio da mu je navedeno ubojstvo naručio Zdravko Mamić. Tvrdio je da je dogovor bio da mu se za to nedjelo isplati 15.000 €, od kojih je unaprijed dobio 5000, a dio je izgubio u bijegu. Mamić je, tvrdio je, znao da je bivši nogometaš u financijskim problemima te mu je na ovaj način ponudio pomoć. Preslušavajući tu snimku na suđenju 8 mjeseci kasnije, Brnada je u nevjerici gledao u pod i klimao glavom lijevo desno, kao da ni sam ne vjeruje što čuje.

Saslušali šokantno svjedočenje

Podsjetimo, na jučerašnjem ročištu iskaz su dali svjedok koji je bio u kafiću u to vrijeme, ali i policajac koji je prvi stigao na mjesto zločina.

- S prijateljem sam taj dan išao na kavu u kafić gdje mi radi poznanik, ujedno i konobar. Ušli smo, sjeli i taman skinuli jakne kada sam vidio kako čovjek nedaleko našeg stola iz čista mira nasrće na stariju ženu, davi je i udara. Ustao sam jer sam mislio da se radi o nekom nesporazumu i povikao mu da se makne i da ne može to raditi, no mislim da me on nije ni čuo. Konobar ih je tada pokušao odvojiti i ja sam mu priskočio u pomoć te mu u jednom trenutku s leđa uspio staviti svoje ruke ispod njegovih, no on se vrlo brzo istrgnuo i nastavio napadati - ispričao je svjedok. Rekao je kako se sve odvijalo jako brzo.

- Ona je u jednom trenu pala na pod, ne znam da li se poskliznula ili od udarca, a on je tad počeo skakati po njoj. Ne volim se toga ni prisjećati, ali ne ide. Sjećam se zvukova boli, udaraca i vrištanja. Bilo je jasno da se tu ništa ne može i konobar je u toj strci potom izletio van zvati pomoć, a zatim i ja za njim. Izvana sam pridržavao vrata kafića kako bi osumnjičenika zadržali do dolaska policije, no on ih je svojom snagom uspio otrgnuti i pobjeći - prisjetio se i dalje vidno potresen gost kafića.

- Nakon dolaska policije na mjesto događaja iz kafića su izletjela dva muškarca vičući da unutra leži mrtva osoba. Ušavši unutra ugledao sam ženu kako nepomično leži iza šanka. Prestravio me izgled njenog unakaženog lica i krvave glave. Nakon što nam je konobar dao novčanik s osobnim podacima napadača te rekao smjer u kojem je pobjegao, krenuli smo u postaju po vozilo, tj. u potragu. U međuvremenu smo dobili dojavu da se supruga istog nalazi na adresi hostela na Korzu te smo se uputili tamo, no nismo ga ondje zatekli - svjedočio je policajac koji je prvi pristupio mjestu zločina.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na ročištu su u ponedjeljak preslušali i pozive građana policiji kad se još nije znalo da su oba slučaja povezana, a koji su nedugo nakon ubojstva dojavljivali kako je gradom viđen potpuno potpuno gol muškarac. Jedan od tih poziva uputila su djeca koja su se nalazila na nogometnom igralištu na Kozali.

Podsjetimo, Brnada je u Rijeci bio poznat kao ulični pjevač. Prije ubojstva u više navrata liječen je u psihijatrijskim ustanovama zbog narušenog duševnog stanja, no po otpustu iz istih svojevoljno je znao prekidati terapiju. Nedugo nakon uhićenja, zbog lošeg psihičkog stanja, odveden je bolnicu za osobe lišene slobode dok su psihijatrice koje su ga pregledavale zaključile kako je nužno njegovo liječenje u psihijatrijskoj ustanovi.

