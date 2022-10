Brnada mirno slušao mučnu ispovijest svjedoka: 'Sjećam se zvuka boli, udaraca i vrištanja'

S prijateljem sam taj dan išao na kavu u kafić gdje mi radi poznanik, ujedno i konobar. Ušli smo, sjeli i taman skinuli jakne kada sam vidio kako čovjek nedaleko našeg stola iz čista mira nasrće na stariju ženu, davi je i udara. Ustao sam jer sam mislio da se radi o nekom nesporazumu i povikao mu da se makne i da ne može to raditi, no mislim da me on nije ni čuo. Konobar ih je tada pokušao odvojiti i ja sam mu priskočio u pomoć te mu u jednom trenutku s leđa uspio staviti svoje ruke ispod njegovih, no on se vrlo brzo istrgnuo i nastavio napadati, ispričao je i vidno potresen gost kafića u kojem je početkom veljače stravično ubijena Darinka Krivec (68).

Muškarac je na nastavku suđenja Romanu Brnadi ispričao kako se sve odvijalo jako brzo, možda minutu dvije i da je napadač cijelo vrijeme vikao na ženu.

- Ona je u jednom trenu pala na pod, ne znam da li se poskliznula ili od udarca, a on je tad počeo skakati po njoj. Ne volim se toga ni prisjećati, ali ne ide. Sjećam se zvukova boli, udaraca i vrištanja. Bilo je jasno da se tu ništa ne može i konobar je u toj strci potom izletio van zvati pomoć, a zatim i ja za njim. Izvana sam pridržavao vrata kafića kako bi osumnjičenika zadržali do dolaska policije, no on ih je svojom snagom uspio otrgnuti i pobjeći - prisjetio se i dalje vidno potresen gost kafića.

Njegov iskaz na optuženičkoj klupi mirno je slušao optuženi Roman Brnada (37), kojemu se sudi za ubojstvo. Prema optužnici, Brnada je nesretnu ženu usmrtio mnogobrojnim udarcima i gaženjem po glavi, nakon što je s njom u kafiću Pin, na Pavlinskom trgu, neposredno prije mirno razgovarao i pio čaj. Nakon ubojstva dao se u bijeg, a nekoliko sati kasnije, dok je policija tragala za njim, sam je, potpuno nag, ušetao u policijsku postaju.

Stalni sudski vještak, na pitanje sutkinje vezano za maksimalno vrijeme mogućeg preživljavanja žrtve s obzirom na iznimno teške ozljede glave koje je pretrpjela, izjasnio se da je smrt nastupila vrlo brzo, točnije - da je mogla nastupiti i nakon prvog udarca, tj. gaženja nogama nakon što je pala na pod, a pogotovo uzimajući u obzir da se radilo o mršavoj ženi gracilne građe, starije životne dobi, koju je usmrtila osoba atletske građe, snažne konstitucije i mlađe životne dobi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, iako su policija i hitna služba stigli na mjesto zločina u vrlo kratkom roku, od oko 8 minuta nakon 1. poziva u pomoć, liječnica je mogla samo konstatirati smrt.

- Nakon dolaska policije na mjesto događaja iz kafića su izletjela dva muškarca vičući da unutra leži mrtva osoba. Ušavši unutra ugledao sam ženu kako nepomično leži iza šanka. Prestravio me izgled njenog unakaženog lica i krvave glave. Nakon što nam je konobar dao novčanik s osobnim podacima napadača te rekao smjer u kojem je pobjegao, krenuli smo u postaju po vozilo, tj. u potragu. U međuvremenu smo dobili dojavu da se supruga istog nalazi na adresi hostela na Korzu te smo se uputili tamo, no nismo ga ondje zatekli - svjedočio je policajac koji je prvi pristupio mjestu zločina.

U nastavku suđenja preslušani su i pozivi građana upućeni policiji kad se još nije znalo da su oba slučaja povezana, a koji su nedugo nakon ubojstva dojavljivali kako je gradom viđen potpuno potpuno gol muškarac.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jedan od tih poziva uputila su djeca koja su se nalazila na nogometnom igralištu na Kozali.

U pozivu se čuje dječak koji objašnjava kako je s prijateljima na igralištu vidio potpuno golog muškarca kako preskače ogradu i trči. Djeca su se uplašila i počela bježati, no kasnije su se vratila i vidjela kako isti leži u grmlju.

- Kada nas je vidio, pobjegao je - kaže glas dječačića.

Misleći da se zafrkavaju, glas žene na drugoj strani linije govori kako im ne vjeruje i pita ih da li se šale, no tada se javlja i djevojčica koja detaljnije opisuje situaciju, na što policajka odlučuje poslati policiju na navedeno mjesto.

Još jedan poziv stigao je i od muškarca iz riječkog kafića "Bah", koji objašnjava kako je u kafić ušao potpuno gol muškarac koji je rekao kako je bio napadnut. Muškarac istom sugerira da bi se možda trebala zvati i Hitna pomoć.

Podsjetimo, Brnada je u Rijeci bio poznat kao ulični pjevač. Prije ubojstva u više navrata liječen je u psihijatrijskim ustanovama zbog narušenog duševnog stanja, no po otpustu iz istih svojevoljno je znao prekidati terapiju. Nedugo nakon uhićenja, zbog lošeg psihičkog stanja, odveden je bolnicu za osobe lišene slobode dok su psihijatrice koje su ga pregledavale zaključile kako je nužno njegovo liječenje u psihijatrijskoj ustanovi.

Kao obranu u ovom postupku Brnada je odabrao šutnju.

Suđenje se nastavlja u utorak.

