Prešutio istinu: Na koncertu je urinirao u čašu i zalijevao ljude

Zagrebačka policija razriješila je slučaj Jurice Galoića (23) koji je 18. listopada s koncerta Prljavog kazališta u Zagrebu završio u bolnici.

Njegova majka žalila se na nasilnike koji su ga mlatili u publici te je prošao s lakšim ozljedama.

- Moj sin nije ni rabijatan ni agresivan, zanimaju ga ptice i fotografija i prag tolerancije mu je visok. Kako mi je ispričao, kraj njih je bila grupa koja ih je cijelo vrijeme provocirala. Prvo su napali njegovog prijatelja koji je išao na WC, a onda je moj sin Jurica dobio udarac u glavu - rekla nam je majka Snježana Galoić. No mladić je vjerojatno ispričao samo dio istine.

Naime, zbog tučnjave na koncertu policija je zbog drskog ponašanja prekršajno prijavila petoricu 20-godišnjaka, 32-godišnjaka, 31-godišnjaka, 34-godišnjaka i Juricu (23). Zbog toga im prijeti novčana kazna od 50 do 350 njemačkih maraka (opa.a. kako je navedeno u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira) ili do 30 dana zatvora. No Juricu su prijavili i zbog omalovažavanja i vrijeđanja moralnih osjećaja građana.

Kako doznajemo iz naših izvora, mladić je urinirao u čašu u publici i potom zalijevao ljude mokraćom i pivom. Upozorili su ga na ponašanje, a potom i napali. Osim njega, lakše je ozlijeđen i jedan prijavljeni 32-godišnjak.