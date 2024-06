Temperature već blizu 30, ali stiže i upozorenje za dio zemlje: Moguća nova tuča i nevrijeme

Danas je djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Pritom pljuskovi mogu lokalno biti izraženi, uz pojavu tuče. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice do umjeren jugozapadni, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Najviša temperatura zraka bit će između 26 i 31 °C. A u 9 sati najtoplije je bilo u Komiži, 27,4 Celzija, dok se u brojnim mjestima popela na 25.

Foto: DHMZ

Što nas očekuje u nedjelju?

Djelomice sunčano i većinom suho te vruće i sparno. Navečer i u noći na ponedjeljak uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 28 i 33 °C, prenosi DHMZ.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata.