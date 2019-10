Pretučeni vojnici: Zadarska policija nas uopće nije ispitala

Najprije je Zadarski.hr, a zatim i drugi hrvatski mediji prenijeli da su dvojica tamnoputih vojnika američkih zračnih snaga brutalno pretučena u subotu navečer u zadarskom noćnom klubu “Opera”.

Vojnici su u Zadar došli na odmor. U napadu veće skupine muškaraca jedva su izvukli žive glave. Zadarska policija je priopćila da je 24-godišnjaku pružena liječnička pomoć u OB-u Zadar te su mu ustanovili lake tjelesne ozljede, a 25-godišnjak je liječničku pomoć odbio.

Slobodnoj Dalmaciji nedavno se javio Ny’Zavian Dozier (24) te je u poruci poručio da ne može davati službene izjave o incidentu bez odobrenja nadređenih i dok istraga traje. No, ipak se kratko očitovao:

- Moj prijatelj Keith i ja ćemo biti više nego sretni da ispričamo svoju priču o napadu. Međutim, slučaj se istražuje. Očekivali smo da će hrvatska policija uputiti nekakvu inicijativu i kontaktirati nas, ali to se još nije dogodilo. Više smo nego voljni surađivati i osigurati da se to više nikome ne dogodi. Primili smo toliko potpore od jako puno Hrvata. Ima jako, jako puno dobrih ljudi u vašoj zemlji, bez obzira na ono što se dogodilo nama. Zemlja je prekrasna i proveli smo se odlično, dok sve nije krenulo naopako. Meni i Keithu je žao što u Hrvatskoj mnogi pate jer ne mogu slobodno reći da su gay. I mi njih podupiremo baš kao što oni podupiru nas - poručio je vojnik, napominjući još jednom da ne želi dati bilo kakvu izjavu vezano uz postupanje policije ili sam incident.

Zadarska policija uporno u više navrata navodi da su vojnici otišli iz Hrvatske. Međutim, dvojac je imao bukiran let, jedan se morao vratiti u američku bazu u Njemačkoj.