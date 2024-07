Pretukli ih: Gospodnetić držao tigra, ribar Mijo hit na TikToku, kod njih jedu svjetske zvijezde

U poznatom hvarskom restoranu Gariful, odnosno njemu pripadajućem sushi i lounge baru G Spot, u noći sa subote na nedjelju, oko 1.30 sati, došlo je do žestokog napada na vlasnika restorana Ivana Gospodnetića te Dinka Petričevića, koji je javnosti najpoznatiji kao ribar Mijo, čovjek koji je u svojim 60-ima postao zvijezda društvenih mreža.

Hvarani ustali protiv nasilja

Brutalan i krvav napad natjerao je stotine bijesnih prosvjednika da se okupe pred Carpe Diemom, susjednog restorana čiji je vlasnik Josip Ćurković Ćos, poznati ugostitelj iz Zagreba. Prema riječima Gospodnetića, na njega i kuhara nasrnuli su upravo Ćurković i zaštitari tog kluba.

Brojni Hvarani okupili su se pred Carpe Diemom. Nadjačavaju glazbu i skandiraju: 'Odlazi, Odlazi!'

Podsjetimo, vlasniku restorana Gariful prišao je s leđa napadač koji je bio u pratnji nekolicine muškaraca, te mu zadao udarac šakom u glavu. Gospodnetić je pao iza šanka, no napadač je dograbio šipku te ga još jednom udario po glavi. Vidjevši što se događa, u pomoć je priskočio Mijo pokušavajući smiriti situaciju, no on je zadobio čašom po glavi. Vlasnik Garifula, odnosno G Spota, završio je na hitnoj gdje su ga šivali. Ima tri punta na tjemenu. Puno gore prošao je Mijo koji na glavi ima 16 punata, ozlijede oka, nosa... Obojica su dali svoj iskaz policiji.

Restoran u kojem jedu zvijezde

Inače, restoran Gariful jedan je od najpoznatijih restorana u Hrvatskoj koji svake godine ugosti i domaće, ali i svjetske zvijezde pout Michaela Jordana, Jon Bon Jovija, Vladimira Klička, Neila Patrick Harrisa, Toma Cruisea, Lea Messija... Pogledajte fotografije iz Garifula OVDJE.

Ribar Mijo postao je hit na društvenim mrežama

- Poglej te ljudi koji je to materjol - poznata je to izjava TikTok senzacije Mije.

- Puno stranaca i domaćih me prepoznaje. Svi viču kad me vide: 'Materjol, materjol'. Sve to s TikTokom i videozapisima zapravo je nastalo kroz zezanciju. Bila je to jedna snimka mene s ribama i Ivan je to objavio na svoj Instagram, jednostavno se zahuktalo - pričao nam je Mijo lani. Na TikToku broji na stotine tisuće pregleda, a na otoku kruži zezancija gdje ga nazivaju 'hrvatski Nusret'.

Mijo se posljednjih 40 godina bavi ribarstvom, a prvi put 'u ribe' otišao je u osmom razredu.

- Meni je otac bio mesar, a ja sam želio postati ribar. Nema fiksnog vremena u ribanju, danas možeš ići u ribe, a sutra ne moraš - rekao je Dinko.

- U mesarstvu moraš svaki dan biti u mesarnici, a ode ne moraš. Ako ti se ne radi pet dana ostaneš kući i to je to - objašnjavao nam Mijo kako je odlučio postati ribar. Više pročitajte OVDJE.

Gospodnetić na rubu zakona

Vlasnik Garifula Ivan Gospodnetić postao je poznat široj javnosti u slučaju s tigrom. Naime, on je u srpnju 2021. godine prevozio tigra u trajektu Jadrolinije punom putnika. Držao je privatni zoolokški na Hvaru. O tome smo pisali OVDJE.

Prošle godine Morski.hr je pisao o njegovoj bahatosti, kad je organizirao nagradnu igru bacanja boca u more.

Prije mjesec dana je isti portal pisao o prodaji ribe s rupama, kakve nastaju kad se lovi puškom i kao takva ne smije biti na prodaji u restoranima, što je potvrdilo i Ministarstvo poljoprivrede. Neslužbeno se doznalo i da je lanac opskrbe takvom ribom predmet kriminalističke istrage.

Gospodnetića je u svibnju ove godine prozvao čak i hvarski gradonačelnik zbog neovlaštenog širenja terase restorana i uzurpiranja javnog prostora na hvarskoj rivi.