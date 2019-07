Pretukli umirovljenika: Policija uhitila dvojicu, za trećim traga

Policija je u nedjelju navečer uhitila dvojicu mladića koji su u nedjelju u ranim jutarnjim satima napali umirovljenika (77) na terasi kafića u Puli koji je tamo radio kao čuvar.

Jedan je uhićen u Puli, a drugi u Zagrebu. Za trećim napadačem još tragaju, no policija je izvijestila kako im je poznat njegov identitet.

ŠOKANTAN VIDEO NAPADA:

Podsjetimo, mladići su oko 6 ujutro došli do kafića u centru pule. Prema riječima vlasnika kafića, zasmetale su im hrvatske i istarske zastavice koje su ostale tamo od prošlogodišnjeg nogometnog prvenstva. Verbalno su napali umirovljenika koji je radio kao čuvar na terasi kafića. On im je rekao da se udalje, no oni su se ubrzo vratili maskirani i naoružani palicama.

Na njega su bacali stolce i cipelarili ga na cesti. Teško je ozlijeđen, mladići su mu slomili tri rebra, ima natučen bubreg i kvrgu na sljepoočnici.