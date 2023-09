Prevare i laži: Dino je spiskao milijune na kocku, tata Slaven 'nestao', a Robert ukrao i Daliću

'Strašno je to što neki ljudi rade. Poslije će mnogi dobro razmisliti kad naiđu na priče nepoznatih ljudi kojima doista treba pomoć. Velika je to sramota i užas. Ukaljali su sve. No ja se i dalje nadam i vjerujem da će ljudi pomagati. A ima puno onih kojima je pomoć doista potrebna...'

Ovim je riječima Marija Rukavina, koja nakon smrti kćeri Ane od leukemije upravlja zakladom koja nosi ime njenog djeteta i zbog koje je u Hrvatskoj zaživio sustav dobrovoljnog darivanja koštane srži, opisala 2018. niz prevara s humanitarnim akcijama u Hrvatskoj, pisao je Express.hr.

Zaklada Ane Rukavine doista je transparentna i nedvojbena organizacija iza koje stoji samo jasan i plemenit cilj, a i rezultati zaklade su impresivni. 'Naš svaki račun, izvod, sve pomno pratimo. Tu nema prevare, tu mora biti sve čisto', rekla nam je Marija Rukavina prije pet godina.

No nisu sve slične akcije u Hrvatskoj, začete u mučnoj i teškoj borbi za život djeteta ili pojedinca, okončane poput ove, tako da nastavljaju borbu za plemeniti cilj.

Mutna posla tate Slavena

'Heroj' tata Slaven pojavio se 2015. godine. Dao je otkaz da bi se brinuo za svog autističnog sina. Osnovao je udrugu kako bi okupljao roditelje djece s poteškoćama te im omogućio primanje takozvane senzorne terapije. Počeo je pisati blog o svom sinu Viti i svoju kuću je pretvorio u dom za djecu koja trebaju terapiju, a nemaju smještaj. Ganuti pričom o hrabrosti ovog tate, ljudi su počeli uplaćivati donacije na račun udruge. Nakon samo dva mjeseca pojavile su se prve sumnje. Slaven Vujić, ili tata Slaven, ostajao je dužan terapeutima, promijenio je cijene tretmana, poskupio ih, duplo je naplaćivao preglede...

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

Nakon godinu dana ispostavilo se da je na računu imao skupljenih gotovo milijun kuna. No on je trošio taj novac u trgovinama, prebacio dio na svoj zaštićeni račun, drugi dio na ovršeni, ispisivao si je preko prijatelja lažne račune... Većinu doniranog novca je potrošio. I nestao iz javnosti...

Kupili si novog Golfa sedmicu

A onda je 2018. javnost do kraja zbunio još jedan prevarant. Mladi tata Robert Matalin, koji je prebolio rak testisa, ali je navodno onda obolio od leukemije, sakupljao je novac da bi mogao ići liječiti se u Tursku, jer u Hrvatskoj, kako je tvrdio, za njega nema pomoći. Mnogi su mu uplatili novac. Trebalo mu je 770.000 kuna. Po društvenim mrežama širile su se njegove slike s malim sinom i vapaj za pomoći. Čak je i plakao pred kamerama i aparatima. I za njega se sakupilo pola milijuna kuna. No, on na kraju nije posjedovao niti jedan dokaz da je bolestan, niti jedan nalaz, liječničko mišljenje... Liječnica za koju je rekao da ga je liječila nikad nije čula za njega. Nakon što je ova priča eskalirala i kad se otkrilo da bi sve mogla biti još jedna prevara, Robert Matalin je 'nestao'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Protiv njega i djevojke Doris Gregorine podignuta je optužnica, piše Danica.hr. Stotine ljudi, poduzeća i ustanova doniralo je novac, a među njima je i poznati nogometaš Vedran Ćorluka koji je uplatio 35.000 kuna. Zlatko Dalić dao je 3000 kuna, a među onima koji su uplatili za Robertovo liječenje su i Marko Grubnić te druge poznate osobe.

Foto: Provjereno/NovaTV

Od prikupljenih 31.000 eura, Robert i Doris su kupili novi automobil, VW Golf sedmicu. Vijećnik u njihovoj Općini Dubravica je zaključio da je automobil kupljen od humanitarne pomoći, budući da Doris i Robert nisu zaposleni.

Par se do sada branio šutnjom, a ako im se krivnja dokaže, morat će vratiti sav novac gotovo tisuću uplatitelja.

Spiskao je milijune

Javnost je 2018. upoznala i slučaj kuhara Dine Ljutića iz Zagreba. Njegova supruga Ana Mari tada je tek bila rodila njihovog drugog sina. Bila je već teško bolesna i rodila ga je bez svijesti. Nakon toga je bila u komi. Riječi njezina supruga, koji je izašao u javnost prvi puta u lipnju te godine, slamale su i najtvrđa srca. Cijela je Hrvatska suosjećala s obitelji Ljutić.

A sve je počelo još 2016. godine. Ana Mari, s drugim djetetom u trećem mjesecu trudnoće, počinje osjećati bolove u kralježnici. Liječnici smatraju da se radi o išijasu, ali nakon brojnih pretraga dijagnosticiraju zloćudni tumor.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Agresivni rak dojke do veljače se proširio po cijelom tijelu te su je hitno prijevremeno porodili početkom osmog mjeseca trudnoće.

- Liječnik je izašao. Rekao je: 'Dino sjednite. Noge su mi se oduzele. Rak se proširio po cijelom tijelu, ne znamo koliko ima šanse da preživi.' Ja sam zanijemio, hoću pričati a ne mogu, usta, jezik, stoje. Kažu da idu pokušati spasiti dijete, a s njom što bude. Ne mogu se pokrenuti, ne mogu apsolutno ništa, ali bolnica neumoljivo radi dalje, pacijenti im dolaze, a ja moram izaći - ispričao je medijima svoju noćnu moru Dino.

I kada se to nitko više nije nadao, nakon spašavanja bebe, liječnici na Rebru čine još jedno čudo i spašavaju i majku iako s teškim i trajnim posljedicama. Mozak joj je doživio teško oštećenje, te više nije znala čitati ni pisati. Uslijedilo je teško liječenje, kemoterapije, pa alternativa, a hrabru mamu još uvijek je držala velika ljubav prema svojim dečkima, svoja dva sina, Marku koji je tada imao tri i pol godine, Matijasu koji je još bio beba i suprugu Dini. Ana Mari se probudila iz kome.

- Prvo što je napravila kad je došla k sebi, uzela je moju ruku i stavila je na svoje srce i to je to. Nije ništa rekla. To je prvo napravila - u suzama je tada govorio Dino.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Izašao je opet u javnost u rujnu 2019. godine. Molio je za pomoć u iznosu od 90.000 kuna kako bi ženu odveo na pregled u inozemnu kliniku. Molio je i u prosincu 2020. tvrdeći da je Ana Mari karcinom u progresiji. 24sata je iz svojih izvora pouzdano doznao kako je za bolesnu ženu u godinu dana prikupljen 3,1 milijun kuna.

Međutim, naoko brižan suprug imao je svoje 'slabosti'. Često ga je bilo gotovo po svim zagrebačkim kladionicama, posebice onima u Dubravi. Informacija o čovjeku koji troši milijune u igrama na sreću ubrzo je došla i do Ureda za sprječavanje pranja novca. Krenula je istraga. Pratio se trag novca pa su istražitelji, ubrzo utvrdili da Dino prikupljeni novac troši na kocku. Dnevno je znao potrošiti i 10.000 kn.

- Bila mi je to neka vrsta ispušnog ventila u tim teškim trenucima koji su nas zadesili. Kada bi supruga i djeca otišli spavati, ja sam uplaćivao novac na on-line kladionice - kazao je istražiteljima. Policija ga je uhitila u prosincu 2020. godine, a u travnju 2021. godine Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega je podignulo optužnicu.

Prema optužnici, Ljutić je 4,6 milijuna kuna koje su uplatile fizičke i pravne osobe koristio za vlastite potrebe i uplaćivao ga na svoje privatne račune, a kako bi prikrio podrijetlo novca, trošio ga je i u igrama na sreću. Od raznih poliklinika tražio je ponude kako bi javnosti prikazao da je za partneričino liječenje potreban veliki iznos. Samo za neurokognitivno liječenje tražio je oko 800.000 kuna.

Majka Ane Mari rekla nam je kako njezinoj kćeri od tog novca nije uplatio ni kunu. Potvrdila je to i sama Ana Mari.

Najgori oblik laži

'Ljudi u Hrvatskoj su empatični i humani i vole pomagati, no pojedinci koji to koriste su strašni zločinci. Nema gore stvari od prevariti nekoga računajući na njegovu humanost. Time nisu nanijeli štetu samo nekome tko pomaže, nego i svima onima kojima će u budućnosti trebati pomoć, a ljudi više neće imati povjerenja i neće htjeti pomagati. Naime, ako ste se opekli jednom, onda se pitate zašto biste dali svoj novac da se temeljem toga bogati neki lopov. Laganje o bolesti, potrebi ili drugim teškim životnim okolnostima samo kako bi se pribavila imovina najgori je oblik laži. No problem je što se to ne sankcionira dovoljno javno i dovoljno brzo. I to je razlog zašto ljudi gube povjerenje. To je odraz nereda u našem društvu. Vjerujem da takvih zlikovaca i prevaranata koji ciljaju na tuđu humanost i suosjećanje isto tako ima kao i ovdje, no vani ih se oštro i promptno kažnjava. Ne kao ovdje, da imamo parnice koje traju po 15 godina. Stoga mislim, ako se ovakva situacija nastavi, da će ljudi u Hrvatskoj sve i više i više gubiti povjerenje u humanitarne akcije i neće više htjeti pomagati', rekla je za Express psihologinja Mirjana Krizmanić.