Prevarila iznajmljivače vozila, apartmana, automehaničara...

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je 24-godišnjakinju zbog sumnje u 5 kaznenih djela prijevare, pokušaja prijevare, oštećenje tuđe stvari i nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Mladu buntovnicu se sumnjiči da je u travnju ove godine dogovorila s dvije osobe da joj pozajme novac s lažnim obećanjem da će im ga vratiti do 1. svibnja. Međutim, novac nije imala namjeru vratiti, a niti ga je vratila, iako su joj oni povjerovali i dali joj preko 20 tisuća kuna.

Također je se sumnjiči da je od jednog društva i obrta ishodila iznajmljivanje osobnog i teretnog vozila, lažno predočivši da će platiti najam. No, ni to nije imala namjeru platiti, ali su joj oni povjerovali i dali vozila na korištenje. Nakon toga trebala je platiti preko 14 tisuća kuna za najam, što nije učinila. Na isti način je pokušala unajmit i jo&sca ron; jedno vozilo bez da plati najam, ali je davatelj najma zbog neplaćanja odmah zatražio povrat vozila. No, prije vraćanja je namjerno probušila jastuk zračnog ovjesa.

Sumnjiči je se i da je u travnju ove godine dovezla svoj osobni auto u automehaničarsku radionicu tražeći hitni popravak. I tamo je prevarila vlasnika koji joj je povjeraovao da će popravak platiti i popravio auto za 9.800 kuna. Nakon preuzimanja vozila, nije ništa platila. Odvjetništvo je sumnjiči i da je u lipnju ove godine u Varaždinu neovlašteno iskoristila osobnu iskaznicu kolegice s posla i u njezino ime rezervirala za sebe dva noćenja u apartmanu. Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu, odredila joj je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, izvjestio je DORH.