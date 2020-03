Prevencija Covid-19: Ruke se trebaju prati često i temeljito

Iskreno i potpuno obavijestite graničnog policajca o zemlji, odnosno zemljama u kojima ste boravili posljednjih 14 dana. Ako utvrdi da dolazite iz područja zahvaćenog novim korona virusom, granični policajac uputit će vas sanitarnom inspektoru. Sanitarni inspektor izdat će vam rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor nadležnog epidemiologa.

U potpunosti se trebate pridržavati svih uputa koje dobijete. Upozorite ako imate barem jedan od sljedećih simptoma: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, kratak dah - stoji u uputama uz savjete o prevenciji i zaštiti protiv zaraze. Savjeti su uobičajene higijenske preporuke za zaštitu od svih zaraza i infekcija.

Redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola. Kad kašljete i kišete, prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije odbacite u koš za otpad i operite ruke. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

Izbjegavajte bliski kontakt s ljudima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj ili kratak dah. Izbjegavajte rukovanje i održavajte razmak od barem jedan metar kod razgovora te u konačnici izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim stranicama donosi niz mjera i uputa za zaštitu od bolesti.

- Stariji ljudi i oni s kroničnim bolestima trebaju se pridržavati istih općih mjera zaštite kao i opća populacija, uz napomenu da trebaju nastaviti koristiti svu do sada preporučenu terapiju prema savjetu liječnika. Pranje i dezinfekcija ruku ključni su za sprečavanje infekcije. Ruke treba prati često i temeljito sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Kad sapun i voda nisu dostupni,

možete koristiti dezinficijens koji sadrži najmanje 60% alkohola. Virus ulazi u tijelo kroz oči, nos i usta. Stoga ih nemojte dirati neopranim rukama. Ne preporučuje se nositi kirurške maske za zaštitu, one se prvenstveno koriste za sprečavanje širenja infekcije s bolesnih ljudi na druge - savjetuju iz HZJZ-a.

Kako čistiti prostor

Kažu i kako u slučaju dezinfekcije prostora u kojima je boravio oboljeli od korona virusa treba imati na umu da on na različitim materijalima može preživjeti od dva do tri dana. Prilikom čišćenja treba nositi zaštitnu masku, rukavice i zaštitnu odjeću, a prozori trebaju biti otvoreni kako bi se prostor provjetravao.

Posuđe i pribor za jelo koje koristi oboljeli treba temeljito oprati i dezinficirati nakon uporabe, a nije preporučljivo te predmete dijeliti s drugim ukućanima. Jastučnice i posteljinu treba oprati na visokoj temperaturi, a madrac, jastuke i tepihe tretirati dezinfekcijskim sredstvom. Za obično pranje kućanstva dovoljan je deterdžent s vodom, a za dezinfekciju treba koristiti preporučena sredstva.

- Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi etanola, natrijeva hipoklorita, glutaraldehida, izopropanola, benzalkonijeva klorida ili natrijeva klorita - napisali su. Nakon čišćenja otpad treba odvojiti u posebnu vrećicu i što prije je baciti. Nakon skidanja rukavica obavezno treba oprati ruke, a tek potom skinuti masku i zaštitnu odjeću te ih također baciti.

Preporuke u turizmu

Slične upute dobile su i spremačice u hotelima te drugim vrstama smještaja kroz mjere zaštite u turističkom sektoru. Zavod je objasnio da turisti koji ne pokazuju simptome zaraze ne predstavljaju rizik, a radi bolje prevencije trebaju im stalno biti dostupni sapun, voda ili alkoholna otopina za dezinfekciju ruku, toplomjeri, papirnate maramice, kirurške maske, jednokratne rukavice, vreće za smeće i tekućine za površinsku dezinfekciju.

U slučaju da turist ima simptome, osoblje hotela mora o tome obavijestiti nadležnog epidemiologa, osigurati izolaciju sobe i omogućiti oboljelom sav nužan komfor. Iste preporuke vrijede i u ustanovama socijalne skrbi te drugim javnim ustanovama, poput škola i vrtića.

Preporuke za učenike

Od 24. veljače za vrtićku djecu i učenike, studente te putnike koji su unazad 14 dana boravili u Kini, Hong Kongu, Japanu, Iranu, Singapuru i Južnoj Koreji te doputovali u Hrvatsku iz talijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

aktivan zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)

u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

Nadalje, oni koji su iz navedenih pokrajina u Italiji doputovali prije 24. veljače a sveukupno unutar 14 dana, te su razvili respiratorne simptome, nikako ne smiju ići u odgojno-obrazovne ustanove te se odmah trebaju javiti svojem izabranom liječniku - stoji u preporuci HZJZ-a. Virus je posebno opasan za ljude starije od 60 godina pa su kroz posebne preporuke, uz općepoznate mjere prevencije, toj populaciji savjetovali da redovito brinu o higijeni kućanstva dezinfekcijom površina koje se često dotiču rukama.

Stariji od 60 u riziku

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, pozvao je sve starije od 60 godina da izbjegavaju posjete i ulaske u prenapučena javna područja ili mjesta. U to se ubrajaju i sredstva javnog prijevoza tijekom najvećih dnevnih gužvi, te javna okupljanja, ali i odlasci u trgovine kad se očekuje najveća dnevna posjećenost.

Također je apelirao da osobe u ovoj dobnoj skupini, ako im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb, preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod liječnika opće prakse i u bolnice. Preporučuje se najprije liječnika kontaktirati telefonom, ako je osobi potreban recept ili savjet, navode ističući kako iste mjere opreza vrijede i za građane svih osjetljivih skupina.

Simptomi Covid-19: Sedam upozorenja koja ne ignorirajte

Svaki šesti oboljeli od korona virusa razvija ozbiljniji oblik te bolesti, a prema posljednjim podacima, smrtnost je oko dva posto. Broj zaraženih raste diljem svijeta, a znanstvenici naporno rade na boljem razumijevanju novoga korona virusa, SARS-CoV-2, koji uzrokuje respiratornu bolest COVID-19.

U posljednjem istraživanju Škole javnog zdravlja Johns Hopkins Bloomberg, objavili su da je procijenjeno prosječno razdoblje inkubacije - pet dana. To je vrijeme koje prođe otkad je netko bio izložen virusu do pojave prvog simptoma. Simptomi su zapravo znak da je tijelo prepoznalo virus.

Također, slažu se s procjenom da se preporučuje karantena od 14 dana, piše IFL Science. No studije objavljene u časopisu Annals of Internal Medicine sugeriraju da će, prema konzervativnim pretpostavkama, od 10.000 zaraženih, njih 100 simptome razviti nakon tih 14 dana.

Koautor studije o vremenu inkubacije, Justin Lessler, koji je ujedno i izvanredni profesor u Odjelu za epidemiologiju, kaže da u ovom trenutku širenja zaraze, kad se više ne može u cijelosti zaustaviti širenje zaraze, zdravstveni djelatnici moraju živjeti s ovim rizikom dulje karantene.

Lessler navodi kako podaci o inkubaciji, smrtnosti i tijeku bolesti mogu pomoći liječnicima da shvate protiv čega se bore.

'Trebamo zamoliti Kineze da pošalju višak svojih maski'

Domaće zalihe maski poprilično su niske. Robert Črnjević iz meditexa kaže du su bolnice povukle četveromjesečnu zalihu maski...

Navala na maske za zaštitu lica ne jenjava, to je i dalje najtraženija roba još od prve pojave korona virusa u Hrvatskoj. Mediji prenose da su pojedini trgovci počeli naplaćivati paprenih sedam kuna po maski, a da je to dobra roba, znaju već i šverceri. Već nekoliko puta u posljednja dva mjeseca pali su s pošiljkama, posljednji put bilo je to na Bajakovu, gdje je putnik u prtljažniku autobusa sakrio 1140 medicinskih zaštitnih maski. Razgovarali smo s dirketorom tvrtke Meditex, specijaliziranu za proizvodnju opreme za jednokratnu uporabu u medicini, Robertom Črnjevićem. Kad je počela uzbuna s koronom, u samo deset dana bolnice su povukle četveromjesečnu zalihu maski.

- Sad radimo samo za domaće tržište. Imamo još dovoljno materijala za zaštitna odijela, ali zalihe maski su nam prilično niske. Imamo još oko 50.000 komada, koje smo planirali prodati u inozemstvu, no od pojave virusa u Hrvatskoj to smo obustavili i preusmjerili za domaće potrebe. Cijena je od 35 do 40 lipa po komadu, a prodajemo onima kojima treba. Javljaju nam se bolnice. Mislim da bi bilo pametno da Vlada RH zamoli kinesku vladu budući da ondje zaraza jenjava, da nam pošalju višak svojih maski. Talijanska vlada to je već učinila, a to se ne može riješiti na razini tvrtke nego baš države - rekao nam je Robert Črnjević iz Meditexa.

Kaže i da su pojedine zemlje zabranile izvoz maski bez dopuštenja vlade. Dodaje i kako ima informaciju da će tvrtka iz Osijeka pokrenuti vlastitu proizvodnju kirurških maski.