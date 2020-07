'Previše je umrlih u Srbiji, pitam se je li ovo uopće korona virus?'

Srpski pulmolog dr. Branimir Nestorović gostovao je na televiziji TV Prva i opet iznio neke vrlo neobične teze vezano za pandemiju Covida-19. Komentirao je i slučaj Novaka Đokovića..

<p>To je neki D virus koji se pojavio prije mjesec dana, koji se izgleda mnogo lakše prenosi. Mislim da smo završili epidemiju 1.5., sjećate se, nije se gotovo mjesec dana ništa događalo, onda je krenuo lipanj, i taj novi val koji ne izgleda kao onaj prvi, sad su odjednom mladi ugroženi - rekao je <strong>dr. Branimir Nestorović</strong> gostujući na televiziji TV Prva.</p><p>Nestorović je postao na početku epidemije virusa Covid-19 svojevrsna antizvijezda u Srbiji nakon što je, uz odobravanje Aleksandra Vučića, izjavio da je korona 'najsmješniji virus u povijesti'.</p><p> - Sad ne vidimo one karakteristike kao kod prvog virusa, nego samo obostranu upalu pluća. Meni ne liči da je to isti virus. Kao da su ljudi iz Švicarske i Italije donijeli virus. Ja se ne slažem da je toliko ozbiljna situacija - kazao je voditeljici ovaj poznati srpski pulmolog.</p><h2>'Ova smrtnost mi ukazuje da je neka druga epidemija'</h2><p>Voditeljica, šokirana izjavom da situacija nije ozbiljna pitala je: Nije ozbiljno, a jučer je preminulo 11 ljudi?</p><p>- E, to je interesantno. Mislim da bi bilo potrebno formirati grupu pri Ministarstvu zdravlja da vidimo što se dogodilo. Jer svuda imamo pad broja zaraženih, a samo mi i Sjeverna Makedonija imamo porast broja umrlih. Porast broja zaraženih se očekuje. Sve zemlje su to zabilježile. To je logično. Vi ste zatvorili i nije dolazilo do zaraze. Ali da umre 17 ljudi u dva dana ... treba vidjeti što se to dogodilo. Nije me potresao broj zaraženih. Ova smrtnost mi ukazuje da je neka druga epidemija. Ja se pitam da li je ovo uopće korona virus. Postoji ta bakterija legionela koja živi u centralnim klimama, ona voli vlagu i zatvorene sisteme, ona izaziva upalu pluća. Vi možete biti pozitivni na koronu, a da niste bolesni od korone. Ovo se ne može objasniti koronom - kazao je dr. Nestorović.</p><p>On smatra da ljudima sad sve izgleda katastrofičnije jer su mislili da je prošlo. Panika je, kaže, besmislena.</p><h2>'Ljudi su bolesni od drugi bolesti, umrijet će..'</h2><p>On ističe, da sada prijeti druga opasnost.</p><p>- Ako sve bolnice pretvorimo u Covid bolnice, imat ćemo ljude koji imaju druge zdravstvene probleme a trebaju se liječiti. Već tri mjeseca ljudi nisu išli kod doktora, zamislite maligne bolesnike, ljude koje treba operirati... I sad će oni čekati još dva mjeseca.</p><p>Ljudi će nam umirati. Englezi su bili dugo zatvoreni, sve su pogrešno radili, imaju više smrtnosti nego prošle godine, 20.000 ljudi je umrlo od indirektnih posljedica korone jer nisu uspjeli da dođu do liječnika, Mi moramo sačuvati zdravstveni sistem da liječi i druge pacijente. Nama na dnevnom nivou u Srbiji umre 80 ljudi od uzroka koji nisu korona i to moramo da imamo u vidu.</p><p>Posljednjih dana svugdje raste broj zaraženih a dr. Nestorović to ovako komentira:</p><p>- Meni ovo liči na neku novu epidemiju. Trenutno je u toku epidemija skakavaca u istočnoj Africi, samo da znate, bit će velika glad. Vrlo malo se priča o tome...</p><p>Komentirao je i slučaj<strong> Novaka Đokovića</strong></p><p>- Šta se tu dogodilo, ništa. Ovaj se zarazio, nitko se ozbiljno nije razbolio, nitko nije umro. Teško je biti šampion, a da si Srbin...</p>