Ludosti srpskog nadriliječnika: 'Korona napada testise, zarazite se sad, sad je najbolje…'

Branimir Nestorović na početku epidemije je postao poznat nakon što je negirao epidemiju i pozvao Beograđanke da odu u shopping u Milano - otada je pokazao duboko neznanje o korona virusu

<p>Nekako je prošlo nezapaženo da ovaj virus napada mozak, bubrege, testise... Ovo je jedini respiratorni virus koji napada testise. Vidjet ćemo kako će ovi mladi ljudi koji su preležali virus reagirati na to, samo je dio onoga što je na televiziji <a href="https://www.alo.rs/vesti/drustvo/branimir-nestorovic-korona-virus-napada-mlade-testisi/323276/vest" target="_blank">Pink</a> izjavio <strong>Branimir Nestorović</strong>, srpski liječnik, koji je zbog svojih potpuno suludih izjava o koroni zadnjih mjeseci prozvan nadriliječnikom.</p><p>Nestorović je postao poznat kada je na počektu epidemije negirao epidemiju u Italiji i pozvao Beograđanke da slobodno idu u shopping u Milano. Otada se Nestorović proslavio s gomilom neistinitih i blesavih tvrdnji o koroni da je postao predmet sprdnje ne samo u Srbiji nego u cijeloj regiji.</p><p>Tako je sad uspio izvaliti da korona napade testise, što nitko iz relevantnih znanstvenih krugova nikada nije izjavio, ali dao je i još neke vrlo kontroverzne izjave.</p><p>Nestorović naime preporučuje svima da bi sad bilo najbolje da se zaraze i to govori u trenutku kada se korona virus na velika vrata vratio u Srbiju i dnevno se zarazi na desetke građana. Kao objašnjenje zašto je sad idealan trenutak da se ljudi zaraze, tvrdi da je to zato što je virus sada puno slabiji, te da krizni stožer sad nema puno posla.</p><p>- Nemamo bogzna što raditi zadnjih dana. Glavna faza epidemije je prošla. Ovo će sad trajati još dva tjedna, a nakon toga, čak i da se ništa ne radi, počet će pad - tvrdi Nestorović bez ikakvog argumenta.</p><p>Na kraju se ipak dotaknuo i činjenice da korona virus kola među građanima, naročito mladima koji su se zarazili po beogradskim klubovima, ali i tu je dao skandalozno objašnjenje.</p><p>- Možda nije loše da su se mladi sad zarazili i razboljeli, pa će valjda konačno početi poštivati mjere, neće više ludovati - rekao je Nestorović.</p>